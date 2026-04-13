مقصد بعدی ستاره ایرانی لیگ یونان فاش شد: طارمی در راه لیگ برتر انگلیس

به گزارش ایلنا، مهدی طارمی که در تابستان سال گذشته با قراردادی دو ساله به المپیاکوس یونان پیوست، علی‌رغم ارائه نمایش‌هایی نسبتاً موفق، در آستانه جدایی از این باشگاه قرار گرفته است.

گزارش‌های رسانه «sportime» حاکی از آن است که این مهاجم در پایان فصل جاری از جمع سرخ‌وپوشان جدا شده و پیراهن ناتینگهام فارست را بر تن خواهد کرد.

بر اساس جزئیات این گزارش، طارمی در ۳۵ مسابقه رسمی برای المپیاکوس به میدان رفته که حاصل آن ثبت ۱۶ گل و ۶ پاس گل در ۲۰۰۹ دقیقه حضور در زمین بوده است؛ آماری که اگرچه از نظر عددی مطلوب به نظر می‌رسد، اما چالش‌های فنی عمیقی را در لایه‌های زیرین تیم ایجاد کرده است.

در ادامه این تحلیل آمده است که همکاری طارمی با ایوب ال‌کعبی در خط آتش تیم پیرائوس به نتایج مورد انتظار منجر نشده و این دو بازیکن نتوانسته‌اند زوج هماهنگی را تشکیل دهند. طبق ادعای این رسانه، حضور طارمی در پست‌های مختلف، به ویژه زمانی که پشت سر ال‌کعبی قرار می‌گیرد، نه تنها گره‌گشای خط حمله نبوده، بلکه در مقاطعی باعث گیجی هم‌تیمی‌اش شده و توازن ساختار دفاعی تیم را نیز تحت تأثیر منفی قرار داده است.

این گزارش با بازخوانی دوران حضور خوزه لوئیس مندیلیبار روی نیمکت این تیم، یادآور شده که استراتژی موفق المپیاکوس بر محوریت ال‌کعبی در نوک پیکان حمله و حضور چیکینیو در نقش مکمل طراحی شده بود؛ بازیکنی که در هر دو فاز هجومی و دفاعی تعادل لازم را برقرار می‌کرد.

در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده که حضور طارمی حتی بر کیفیت بازی چیکینیو نیز سایه انداخته و موجب نیمکت‌نشینی‌های مکرر این بازیکن پرتغالی شده است، در حالی که مهاجم ایرانی نتوانسته اعتماد تمام‌عیار کادر فنی را برای اجرای آن نقش خاص به دست آورد. طبق تحلیل این رسانه، درخشان‌ترین مقطع بازی طارمی زمانی بود که او به عنوان تک‌مهاجم تیم ایفای نقش می‌کرد؛ یعنی دورانی که ال‌کعبی به دلیل همراهی تیم ملی کشورش در جام ملت‌های آفریقا غایب بود.

در پایان این گزارش تاکید شده که با در نظر گرفتن این شرایط، احتمال خروج طارمی در پنجره تابستانی بسیار بالا است و ناتینگهام فارست که از سال گذشته وضعیت او را زیر نظر داشته، جدی‌ترین مشتری این ستاره ایرانی به شمار می‌رود. اگرچه سرمربی المپیاکوس همچنان به حرفه‌ای‌گری و غریزه گل‌زنی طارمی باور دارد، اما عدم واکنش مثبت این بازیکن در لحظات سرنوشت‌ساز فصل، باشگاه را به سمت احیای ترکیب قبلی و فروش او در تابستان سوق داده است.

