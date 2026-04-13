به گزارش ایلنا، ایران طی ماه‌های اخیر با موجی از تنش‌ها و چالش‌های جدی دست‌وپنجه نرم کرده است که حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به خاک کشورمان، در صدر این اتفاقات قرار دارد؛ واقعه‌ای که باعث توقف کامل تمامی فعالیت‌های ورزشی در مقطع زمانی اخیر شد.

در حالی که فضای عمومی کشور به شدت تحت تأثیر این وقایع است و ملی‌پوشان فوتبال خود را مهیای سفر به جام جهانی ۲۰۲۶ می‌کنند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با انتشار متنی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» به تهدید مستقیم اعضای تیم ملی ایران پرداخت و ادعا کرد که در صورت ورود آن‌ها به خاک آمریکا، امنیت‌شان تضمین نخواهد شد.

به دنبال این بیانات جنجالی، شایعاتی مبنی بر انصراف داوطلبانه ایران از رقابت‌ها یا جابه‌جایی محل بازی‌های تیم ملی به خاک مکزیک شنیده شد که هیچ‌کدام از این احتمالات تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. بر اساس مواضع رسمی مدیران فدراسیون فوتبال تا این لحظه، ایران همچنان بر حضور در جام جهانی پافشاری کرده و هیچ برنامه‌ای برای بایکوت این مسابقات ندارد.

با این حال، «لوئیز کارلوس لارگو» گزارشگر برزیلی شبکه ESPN، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی X، از سناریوی جایگزینی پرده برداشته و اعلام کرد که اگر ایران از مسابقات کنار برود، تیم ملی ایتالیا که پیش‌تر در صعود ناکام مانده بود، شانس بازگشت پیدا می‌کند.

این خبرنگار در تحلیل خود قید کرده است: «تیم ملی فوتبال ایتالیا هنوز ممکن است یک فرصت نهایی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به دست آورد. بر اساس این گزارش، فیفا در حال بررسی برگزاری یک پلی‌آف ویژه با حضور دو تیم از اروپا و دو تیم از آسیا است. این سناریو در صورتی مطرح شده که تیم ملی فوتبال ایران در نهایت از حضور در این رقابت‌ها کنار گذاشته شود. همچنین گفته می‌شود احتمال بررسی یا نهایی شدن چنین تصمیمی تا تاریخ ۳۰ آوریل وجود دارد.»

اکنون نگاه‌ها به روزهای پایانی آوریل دوخته شده تا مشخص شود فیفا در واکنش به تهدیدات امنیتی و شرایط سیاسی موجود، چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ می‌کند.

