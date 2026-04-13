احتمال بازگشت پیرمرد پرتغالی به آفریقا با هدایت لیبی
رسانههای عربی از پیشرفت چشمگیر در گفتگوهای فدراسیون فوتبال لیبی با کارلوس کیروش برای سپردن سکان هدایت تیم ملی این کشور به او پرده برداشتند.
به گزارش ایلنا، رسانه «عین لیبی» در گزارشی اختصاصی مدعی شد که کارلوس کیروش، سکاندار سابق نیمکت تیمهای ملی ایران، مصر و عمان، در یک قدمی پذیرش مسئولیت هدایت تیم ملی فوتبال لیبی قرار گرفته است. این جابهجایی بزرگ بخشی از نقشه راه فدراسیون فوتبال این کشور برای نوسازی همهجانبه کادر فنی در آستانه چالشهای پیشرو محسوب میشود.
طبق جزئیات منتشر شده در این منبع خبری، در طول روزهای اخیر رایزنیهای فشرده و مستمری میان مدیران فدراسیون لیبی و این مربی باسابقه پرتغالی برقرار بوده است. سیگنالهای مثبت صادر شده از طرفین حاکی از آن است که احتمال دستیابی به یک توافق رسمی برای سپردن مسئولیت تیم ملی به کیروش در رقابتهای آتی بسیار بالا ارزیابی میشود.
اتخاذ این تصمیم در شرایطی صورت میگیرد که متولیان فوتبال لیبی بر استخدام مربیای با کارنامه غنی بینالمللی و تخصص در مدیریت تیمهای ملی پافشاری دارند؛ به خصوص که این تیم در آیندهای نزدیک باید در میادین حساس قارهای و دیدارهای تعیینکننده ملی به میدان برود.
کیروش که یکی از چهرههای شاخص دنیای مربیگری در رده ملی به شمار میرود، پیش از این هدایت چندین قدرت فوتبالی را بر عهده داشته و علاوه بر آن، به عنوان دستیار اول و مورد اعتماد الکس فرگوسن در دوران طلایی منچستریونایتد، نام خود را در تاریخ فوتبال ثبت کرده است.
تحلیلگران ورزشی بر این باورند که همکاری با کیروش میتواند نقطه عطفی در مسیر پیشرفت فوتبال لیبی باشد، چرا که این مربی پرتغالی تبحر خاصی در مدیریت تورنمنتهای بزرگ و پیادهسازی استانداردهای تاکتیکی و انضباطی در تیمهای تحت هدایت خود دارد.
در بخش پایانی این گزارش تاکید شده است که گفتگوها به مراحل بسیار تعیینکنندهای رسیده و اهالی فوتبال در لیبی با حساسیت و اشتیاق فراوان، در انتظار اعلام رسمی نام فردی هستند که قرار است لیدر جدید تیم ملیشان در مسیر دشوار پیشرو باشد. پیشبینی میشود فدراسیون فوتبال لیبی طی روزهای آتی پرونده انتخاب کادر فنی را به طور کامل ببندد تا تمرینات آمادهسازی تیم با رویکردی جدید آغاز گردد.