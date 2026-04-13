سهم ناچیز تراکتور از بختهای صعود در نگاه آنالیزورهای مجازی
هوش مصنوعی با ارزیابی توان فنی دو تیم، شانس موفقیت نماینده ایران در تقابل با شباب الاهلی را تنها ۳۰ درصد برآورد کرد.
به گزارش ایلنا و سرویس خبری ۳۶۵scores، در یکی از کلیدیترین تقابلهای مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا که قرار است در ورزشگاههای عربستان سعودی به انجام برسد، تیم تراکتور به عنوان تنها سفیر فوتبال ایران رو در روی شباب الاهلی امارات قرار خواهد گرفت.
در آستانه این مسابقه سرنوشتساز، الگوریتمهای هوش مصنوعی اقدام به پیشبینی نتیجه احتمالی کردهاند که خروجی آن نشاندهنده برتری محسوس بخت یاران شباب الاهلی است. طبق این محاسبات، نماینده امارات با اختصاص ۴۵ درصد از شانس موفقیت، مدعی اصلی پیروزی در این میدان محسوب میشود.
در سمت مقابل، تحلیلهای آماری شانس برد سرخپوشان تبریزی را حدود ۳۰ درصد تخمین زدهاند و احتمال اینکه جدال دو تیم در وقتهای قانونی با تساوی به پایان برسد نیز ۲۵ درصد پیشبینی شده است. این ارقام نشاندهنده چالش بزرگی است که شاگردان تراکتور در این مرحله با آن مواجه هستند.
تراکتور که اکنون به عنوان تنها نماینده باقیمانده فوتبال ایران در سطح اول رقابتهای قارهای (لیگ نخبگان) بار سنگین مسئولیت دفاع از اعتبار فوتبال کشور را بر دوش میکشد، پیش از این موفق شده بود با ارائه نمایشهایی مقتدرانه و کسب نتایج تحسینبرانگیز، با شایستگی کامل از سد رقبای خود در مرحله گروهی عبور کرده و جواز حضور در این دور را کسب نماید.
حالا هواداران این تیم امیدوارند که تیمشان فراتر از پیشبینیهای عددی، در مستطیل سبز شگفتیساز شود.