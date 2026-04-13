به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ سه‌شنبه هفته گذشته در چارچوب دور رفت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، به بردی ارزشمند با نتیجه ۲ بر ۱ برابر رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو دست پیدا کرد. در مراسم شام پس از مسابقه، یان کریستین دریسن، سکان‌دار مدیریتی باشگاه مونیخی، فرصت را غنیمت شمرد تا هم به اعضای تیم و هم به هدایت‌گر فنی آن‌ها، ونسان کمپانی، تبریک بگوید.

این اظهارات که اکنون از سوی خودِ باشگاه آلمانی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، به این شرح است: «این یک وضعیت بازی فوق‌العاده است که می‌توانیم از آن بسیار راضی باشیم، اما یادتان باشد که ما فعلاً فقط با یک گل پیش هستیم (در مجموع دقایق). اگر قبل از بازی به ما می‌گفتند که نتیجه این‌گونه خواهد شد، بسیار خوشحال می‌شدیم. رئال مادرید کیفیت لازم برای برگرداندن چنین بازی‌ای را در هر لحظه دارد. آن‌ها وینیسیوس و امباپه را دارند؛ امروز توانستیم این موضوع را لمس کنیم. آن‌ها این کیفیت را دارند، اما ما هم داریم.»

او در ادامه صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: «می‌خواهم از شما بخواهم که تیم فوق‌العاده‌مان و سرمربی‌مان، ونسان کمپانی را تشویق کنید. امروز صدمین بازی رسمی تو در باشگاه بایرن است و ما به‌ویژه از تو سپاسگزاریم. تو این تیم را به شکلی استثنایی برای این رقیب، برای این بازی و فراتر از همه، برای این استادیوم آماده کردی.»

دریسن در تکمیل سخنان خود تصریح کرد: «برنابئو یکی از بزرگترین صحنه‌های فوتبال جهان است. این استادیوم اگر به آن اجازه دهید، می‌تواند راه نفستان را ببندد و ویرانگر باشد؛ امروز ما این را حس کردیم. و تو، کمپانی، این کار را به شکلی خیره‌کننده انجام دادی، خیلی ممنونم.»

وی در بخش پایانی نطق خود با بیانی خاص به تجلیل از سنگربان باسابقه تیم پرداخت: «امروز در زمین بازی، ما چیزی داشتیم که رئال مادرید نداشت. ما فاکتور ایکس خودمان را داشتیم، پیرمرد چهل‌ساله‌مان، دروازه‌بان در سطح جهانی‌مان. مانوئل، تو امروز فوق‌العاده بودی و فقط می‌خواستم این را بگویم.»

