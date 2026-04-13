برگزاری اولین تمرین تراکتور در جده

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور پس از سفر طولانی از تبریز به جده، امروز اولین تمرین خود را در حالی برگزار کرد که تنها ساعاتی از ورود این تیم به شهر غربی عربستان می‌گذشت. در حالی که خورشید از آسمان جده رخت بر بسته و گرمای جانسوز بهاری را با خود بُرده بود، محمد ربیعی برنامه تمرینی خود را به اطلاع بازیکنان رساند و آنها هم در زمین تمرین ثانویه کار خود را آغاز کردند.

شجاع خلیل‌زاده کاپیتان تیم تراکتور که بعد از اردوی تیم ملی در خارج از کشور حضور داشت، در این تمرین به اعضای تیم ملحق شد. او که این فصل چهره ثابت تیمش بوده، حالا تراکتور را برای یک دیدار حیثیتی و بسیار مهم مقابل الاهلی آماده خواهد کرد.

این در حالی است که امیرحسین حسین‌زاده نیز مانند شجاع اولین تمرین خود را بعد از تعطیلات با تراکتور پشت سر گذاشت. او یک جلسه دیگر هم فرصت خواهد داشت تا به مرز آمادگی برسد و در ترکیب اصلی تیمش قرار بگیرد.

بازیکنان خارجی تراکتور در این تمرین حضور داشتند. نکته جالب اینکه مارکو یوهانسون، دروازه‌بان سوئدی و همیشه نیمکت‌نشین هم خود را به استانبول رساند و در ادامه به جده رفت تا خیال تراکتور را از جانشین احتمالی علیرضا بیرانوند هم راحت کند. هرچند که بیرو در فاصله کمتر از دو ماه تا جام جهانی، بی تاب درخشش برابر ستاره‌های الاهلی است.

غایبان بزرگ این تمرین مهدی شیری، مهدی حسینی و مهدی هاشم‌نژاد بودند. هاشم البته در بخش‌هایی از تمرین شرکت کرد اما احساس درد سبب شده تا سرنوشت او برای بازی حساس به آخرین جلسه تمرینی گره بخورد. دو بازیکن دیگر به دلیل مشکل پاسپورت موفق به ترک ایران نشده‌اند.

تیم فوتبال تراکتور فردا یک جلسه تمرینی در زمین اصلی خواهد داشت تا آماده مسابقه حساس با شباب الاهلی دبی شود.

انتهای پیام/