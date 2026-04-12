به گزارش ایلنا، دانیال اسماعیلی‌فر از جمله بازیکنانی بود که به لطف درخشش در فصل جاری توانست با نظر کادر فنی تیم ملی در اردوی ترکیه که فیفادی مارس برگزار شد حضور داشته باشد. او که تلاش‌های خود برای حضور در جام جهانی 2026 را ادامه می‌دهد، می‌گوید باید در دور گروهی مسابقات نتایج قابل قبول گرفته شود. مشروح مصاحبه او با روزنامه فدراسیون را در ادامه بخوانید:

* درباره سفر تیم ملی به ترکیه و برگزاری ۲ بازی دوستانه با نیجریه و کاستاریکا در تعطیلات نوروزی صحبت کن‌.

دو بازی خوب مقابل تیم های خوبی انجام شد تا شبیه‌سازی برای رقیبان‌مان در جام جهانی باشد. به خاطر شرایط جنگی مجبور شدیم زمینی به ترکیه برویم و همه درک می‌کنند شرایط به چه شکلی بود اما در مجموع اردو فوق العاده‌ای بود. برگزاری اردو در این شرایط سخت، کار خیلی دشواری بود. به همین دلیل از همه افرادی که شرایط برگزاری بازی‌‌های تدارکاتی تیم ملی را در این فیفادی فراهم کردند تشکر می‌کنم.

* سطح فنی نیجریه و کاستاریکا چطور بود؟

ارزش بازیکنان نیجریه در مارکت مشخص می‌کند چگونه تیمی است و چه نفراتی دارد که در تیم‌های شاخص اروپایی بازی می‌کنند. با توجه به اینکه بازیکنان داخلی ما نزدیک به یک ماه تمرین نداشتند، نمایشی که مقابل این تیم ارائه کردیم با توجه به شرایط قبل بازی بد نبود. سیستم جدیدی هم می‌خواستیم امتحان کنیم. در مورد بازی دوم برابر کاستاریکا هم باید بگویم تیم ضعیفی نبود‌ اما خدا را شکر تیم ما فوق العاده بازی کرده و ما را به آینده امیدوار کرد . ان‌شاءالله همین روندی که داریم ادامه داشته باشد و شرایط‌مان بهتر هم شود تا در نهایت شاهد موفقیت تیم ملی در جام جهانی باشیم.

* تیم ملی یک فیفادی دیگر را پیش رو دارد که از همان جا مستقیم عازم جام جهانی خواهد شد. در این شرایط چه برنامه‌ای می تواند برای این تیم مفید باشد؟

مهم ترین مساله‌ این است که الان همه از مدیریت فدراسیون تا کادرفنی تیم ملی، بیشترین تلاش خود را می‌کنند و همگی بسیج شده‌اند تا بهترین اتفاق‌ها برای تیم ملی بیفتد. چرا که سربلندی تیم ملی سربلندی ایران است و همه برای موفقیت کشورمان تلاش می‌کنیم. وقتی هم به ترکیه رفتیم، حرف همه بازیکنان و مجموعه تیم ملی این بود که بتوانیم اتفاق خوبی را رقم بزنیم. چراکه هر بار که تیم ملی به جام جهانی رفته و از گروهش صعود نکرده اما امسال با توجه به پتانسیل تیم، انتظارت از آن زیاد است. امیدوارم بتوانیم این انتظارات را برآورده کنیم.

* دو بازی دوستانه‌ اردوی ترکیه انتظارات را از لحاظ فنی برآورده کرد؟

بازیکنان برای دعوت به تیم ملی باید بالاترین سطح فنی فوتبالی ایران و حتی آسیا را داشته باشند تا بتوانند در اردوها شرکت کنند. با توجه به شرایط خاصی که داشتیم کادرفنی تمام تلاشش را کرد که بهترین برنامه‌ها را برای ما در نظر بگیرد. این برنامه‌ها شامل دو بازی دوستانه و تمرینات خیلی خوب و مفید بود. پس از پایان اردو هم برنامه‌هایی برای تمرینات انفرادی دریافت کردیم تا با توجه به تعطیلی لیگ بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و آمادگی‌مان را حفظ کنیم. در خصوص سطح فنی اردو و بازیکنان هم کادرفنی تیم ملی باید نظر بدهند. امیدوارم که راضی کننده بوده باشد.

* از عملکرد خودت در بازی با کاستاریکا راضی بودی؟

آرزوی هر بازیکنی است که برای تیم ملی کشورش بازی کند چه ایرانی باشد و چه هر کشور دیگری. ما هم ایرانی هستیم و دوست داریم در تیم ملی کشورمان باشیم تا مثل یک سرباز به این تیم کمک کنیم. در ادامه راه هم باید تلاش خود را بکنیم. امیدوارم آن کسی که شایسته است (که قطعا همین طور است) به جام جهانی برود تا بتواند پرچم ایران را در بهترین نقطه ای که هست برافراشته کند.

* در مورد کار کردن زیر نظر امیر قلعه نویی هم برایمان بگو.

در برهه‌ای سابقه کارکردن با آقای قلعه نویی را در تیم ذوب آهن داشتم. دیسیپلین و نظم خاص خودشان را دارند. کادرفنی و کار گروه خاص خودشان را هم دارند. ایشان سرمربی تیم ملی هستند و هم برای جامعه فوتبالی و هم برای کل جامعه کشورمان قابل احترام هستند. رزومه امیر خان هم مشخص است‌‌. همانطور که گفتم موضوع مهم حفظ آمادگی خودمان برای کمک به تیم ملی و برآورده کردن انتظارات سرمربی تیم ملی در صورت حضور در لیست نهایی تیم است.

* وقتی با برخی بازیکنان تیم ملی در مورد ۲ بازی دوستانه تیم ملی مقابل نیجریه و کاستاریکا صحبت می‌کردیم تاکید داشتند مهم ترین جمله‌ای که امیر قلعه‌نویی به آنها گوشزد کرده نام "وطن" بوده. به عنوان یک ملی‌پوش حس خودت را در مورد این کلمه مقدس آن هم در شرایط فعلی کشورمان بگو‌.

وطن و تمامیت ارضی ما چیزی است که همه ایرانی‌ها به آن عرق ملی دارند. از دیرباز و از دوران دفاع مقدس گرفته تا الان همه برای وطن فداکاری کردند. کلی شهید دادیم که جان‌شان را فدا کردند. الان هم چیزی که مهم است بین بازی در رده باشگاه با بازی در تیم ملی تفاوت زیادی وجود دارد. شما در رده باشگاهی ممکن است امسال برای باشگاهی بازی کنی اما سال بعد شاید در آن تیم نباشی اما ملی‌پوش باشی یا نباشی‌، ایرانی هستی. اگر بازی کنی می‌شوی بازیکن ملی و اگر هم بازی نکنی طرفدار تیم ملی هستی و این چیزی است که جدا شدنی نیست. عشقی که از بچگی در وجود ما نهادینه شده، بدون این که کسی به ما تحمیل کرده باشد. خودمان این قضیه را پذیرفتیم. یک حسی که قابل بازگو کردن نیست. هر کسی عاشق خاکش است، مخصوصا ما که ایرانی هستیم و تمدن بالای ۲۵۰۰ ساله داریم. بیشتر از همه عاشق خاکمان هستیم و به غرور و غیرتمان در کل دنیا معروف هستیم.

* به عنوان سوال آخر درمورد سه رقیب‌مان(بلژیک، مصر و نیوزیلند) در جام جهانی چه صحبتی داری؟

تیم‌هایی که به جام جهانی می‌آیند قطعا بهترین‌های دنیا هستند. ما هم باید برویم تا عملکرد قابل قبولی از خودمان ارائه دهیم. باید برنامه ریزی کادرفنی تیم ملی را به بهترین شکل اجرا کنیم و در نهایت نتیجه لازم را به دست بیاوریم.

