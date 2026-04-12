چلسی 0-3 منچستر سیتی ؛ آفتاب بهاری، وحشتِ جدید آرسنال
منچسترسیتی امروز در لندن، چلسی را در خانهاش به توپ بست تا ثابت کند برای پس گرفتن صدر جدول از آرسنال، از هیچ مانعی هراس ندارد و از همه عبور خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، برخی گمان میکردند چلسیِ بحرانزده لیام روزنیور میتواند ترمز قطار سریعالسیر پپ گواردیولا را بکشد، ولی آنها احتمالاً قدرت خورشید بهاری لندن را دستکم گرفته بود. در شبی که استمفوردبریج میزبان غولهای منچستر بود، سیتیزنها با نتیجه ۳ بر ۰ آبیهای لندن را تحقیر کردند تا آماری خیرهکننده ثبت کنند: ۲۹ پیروزی در ۳۲ بازی اخیرشان در ماه آوریل؛ ماهی که گویی پپ در آن قرارداد صلح با فوتبال امضا کرده است. خود پپ قبل از بازی گفته بود که تیمش از وقتی آفتاب بهاری درمیآید به تیم دیگری تبدیل میشود.
نیمه اول بازی، نبردی پایاپای بود. چلسی که با کایسدو و پالمر جانسخت نشان میداد، حتی توسط کوکوریا به گل هم رسید اما پرچم کمکداور، شادی را در نطفه خفه کرد. دوناروما با واکنشهای تماشایی خود مانع از گلزنی نتو و پالمر شد تا دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن بروند. اما نیمه دوم، داستان دیگری داشت؛ داستانی که قهرمان آن کسی نبود جز پدیده جدید پپ، نیکو اورایلی.
دقیقه ۵۱، قفل دروازه سانچز شکست. رایان شرکی که امروز در نقش یک جادوگر ظاهر شده بود، ارسالی خطکشی شده را به دهانه دروازه فرستاد تا اورایلی با یک ضربه سرِ صاعقهوار تور دروازه چلسی را به لرزه درآورد. این ششمین گل فصل این مدافع چپِ کاذب بود که حالا در آمار گلزنی با ارلینگ هالند برابری میکند!
اما این پایان کار نبود؛ شش دقیقه بعد، باز هم نبوغ شرکی استمفوردبریج را به سکوت واداشت. او با پشت سر گذاشتن هاتو و استوائو، پاسی طلایی به مارک گِهی، محصول سابق آکادمی چلسی داد تا او با چرخشی چشمنواز، گل دوم را وارد دروازه تیم سابقش کند.
فشار خردکننده سیتی در دقیقه ۶۸ به اوج رسید. در حالی که سانچز سعی داشت بازی را سریع آغاز کند، اشتباه کایسدو در لبه محوطه جریمه کافی بود تا جرمی دوکو مثل یک صاعقه توپ را برباید و با ضربهای مثل موشک به گوشه پایین دروازه، تیر خلاص را شلیک کند. ۳ بر ۰ و تمام؛ لندن رسماً زیر پای سیتیزنها بود.
در دقایق پایانی، تعویضهای طلایی پپ و بازگشت متئو کواچیچ به میادین پس از ماهها مصدومیت، کفه ترازو را کاملاً به نفع میهمان سنگین نگه داشت. اگرچه سانچز با مهار ضربه سرِ چرخشی هالند در وقتهای تلف شده مانع از سنگینتر شدن شکست شد، اما واقعیت تلخ برای هواداران چلسی این بود که تیمشان برای دومین بازی پیاپی، سه گل یا بیشتر دریافت کرد؛ آماری که صندلی روزنیور را از هر زمان دیگری لرزانتر کرده است.
با این برد، سیتیزنها با یک بازی کمتر به فاصله 6 امتیازی آرسنال رسیدهاند. با توجه به نرخ پیروزی ۹۰ درصدی پپ در ماه آوریل، توپچیهای شمال لندن باید بیش از هر زمان دیگری نگران سایه سنگین غولی باشند که راه پیروزی در جادههای لغزنده پایان فصل را بهتر از هر کسی بلد است. لیگ برتر حالا منتظر نبرد رودرروی پپ و آرتتا در هفته آینده است.