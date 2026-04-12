حدادی: قهرمان باید در جدول ۳۰ هفتهای مشخص شود
پیمان حدادی پس از نشست مدیران عامل باشگاهها اعلام کرد پرسپولیس تنها بر ادامه کامل لیگ تأکید دارد و هیچ صحبتی درباره معرفی قهرمان از سوی سازمان لیگ به آنها نشده است.
به گزارش ایلنا، پیمان حدادی پس از پایان جلسه مدیران عامل باشگاهها گفت: «از ما خواستهاند فعلاً صحبت نکنیم و فقط سخنگوی سازمان لیگ توضیح بدهد. قصد بیاحترامی به رسانهها ندارم، اما آقای تاج درخواست کردند مصاحبهای انجام ندهیم.»
او درباره شایعه اعلام قهرمانی استقلال نیز توضیح داد: «هیچکس چنین موضوعی را به ما نگفته و این حرفها واقعیت ندارد.»
حدادی با اشاره به موضع رسمی باشگاه افزود: «نظر ما روشن است؛ لیگ باید کامل برگزار شود. قهرمان، نایبقهرمان و سهمیههای آسیایی باید براساس جدول ۳۰ هفتهای تعیین شوند، نه جدول فعلی.»
او درباره بازیکنان خارجی تیم گفت: «با آنها صحبت کردهایم و انشاءالله به تمرینات برمیگردند.»
در خصوص وضعیت سروش رفیعی نیز تنها گفت: «از خودش بپرسید.»