حدادی: قهرمان باید در جدول ۳۰ هفته‌ای مشخص شود

حدادی: قهرمان باید در جدول ۳۰ هفته‌ای مشخص شود
پیمان حدادی پس از نشست مدیران عامل باشگاه‌ها اعلام کرد پرسپولیس تنها بر ادامه کامل لیگ تأکید دارد و هیچ صحبتی درباره معرفی قهرمان از سوی سازمان لیگ به آن‌ها نشده است.

به گزارش ایلنا،  پیمان حدادی پس از پایان جلسه مدیران عامل باشگاه‌ها گفت: «از ما خواسته‌اند فعلاً صحبت نکنیم و فقط سخنگوی سازمان لیگ توضیح بدهد. قصد بی‌احترامی به رسانه‌ها ندارم، اما آقای تاج درخواست کردند مصاحبه‌ای انجام ندهیم.»

او درباره شایعه اعلام قهرمانی استقلال نیز توضیح داد: «هیچ‌کس چنین موضوعی را به ما نگفته و این حرف‌ها واقعیت ندارد.»

حدادی با اشاره به موضع رسمی باشگاه افزود: «نظر ما روشن است؛ لیگ باید کامل برگزار شود. قهرمان، نایب‌قهرمان و سهمیه‌های آسیایی باید براساس جدول ۳۰ هفته‌ای تعیین شوند، نه جدول فعلی.»

او درباره بازیکنان خارجی تیم گفت: «با آن‌ها صحبت کرده‌ایم و ان‌شاءالله به تمرینات برمی‌گردند.»

در خصوص وضعیت سروش رفیعی نیز تنها گفت: «از خودش بپرسید.»

