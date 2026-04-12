به گزارش ایلنا، مسابقات شانس مجدد پنج وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی آسیا بعد از ظهر امروز (یکشنبه) در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد.

در وزن 74 کیلوگرم امیرمحمد یزدانی در دور اول با نتیجه 2 بر صفر ضربه فنی کاروناپلی از سریلانکا را مغلوب کرد.

وی در دور با نتیجه 7 بر 6 مغلوب یوشینوسوکه آئویاگی دارنده مدال طلا و نقره جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال، به گروه بازنده ها راه یافت.

وی در این گروه با نتیجه 11 بر 1سومیابازار زاندانبود از مغولستان را از پیش رو برداشت و به دیدار رده بندی راه یافت. یزدانی در این دیدار مقابل اروزبک توکتومامبتوف از قرقیزستان قرار می گیرد.

