زلزله والیزاده در قاره کهن
صید طلای ناب برای تصاحب دوبنده سنگین جهانی
میلاد والیزاده با نمایشی خیرهکننده و تکیه بر سکوی نخست قهرمانی آسیا، حالا در یک قدمی پوشیدن پیراهن تیم ملی برای مسابقات جهانی قرار گرفته و خط و نشانی جدی برای رقبای داخلی و خارجی کشید.
به گزارش ایلنا، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی قاره کهن در حالی به میزبانی قرقیزستان به ایستگاه پایانی نزدیک شد که درخشش میلاد والیزاده در وزن ۵۷ کیلوگرم، تحسین کارشناسان را برانگیخت. این کشتیگیر جسور با عبور از سد رقبای سرسخت، بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را به سینه زد تا گام بلندی برای تثبیت جایگاه خود در تیم ملی بردارد.
با استناد به مفاد چرخه انتخابی تیم ملی، این قهرمانی مقتدرانه مسیر والیزاده را برای تصاحب دوبنده ملی در رقابتهای جهانی هموارتر از هر زمان دیگری کرده است. نگاهی به عملکرد گذشته او نشان میدهد که این آزادکار در تورنمنت رنکینگدار کرواسی نیز موفق به کسب نشان برنز شده بود؛ این در حالی است که رقیب اصلی او در این وزن، یعنی علی یحییپور، با حذف زودهنگام از گردونه مسابقات، فرصت رقابت را از دست داد.
در شرایط فعلی، والیزاده بدون رقیبی جدی در داخل، گزینه اصلی و نهایی کادر فنی برای حضور در میدان جهانی محسوب میشود. بر اساس برنامهریزی قبلی، این مسابقات قرار است در آبانماه برگزار شود.
اگرچه پیشتر بحرین به عنوان میزبان این رویداد بزرگ معرفی شده بود، اما در پی تنشهای نظامی اخیر و حملات به خاک ایران، اتحادیه جهانی کشتی در حال بازنگری در این تصمیم بوده و گزینههای جایگزین برای میزبانی را زیر نظر گرفته است تا امنیت و ثبات مسابقات تضمین شود.