کابوس میلان تکمیل شد: از دست رفتن جام و خطر اخراج از اروپا

به گزارش ایلنا، اگرچه هنوز در اواسط هفته سی‌ودوم رقابت‌های ایتالیا هستیم، اما چیدمان جدول به شکلی پیش می‌رود که باید منتظر فصلی با پایان دراماتیک باشیم. تا پیش از این، همگان تصور می‌کردند رقابت قهرمانی تنها میان اینتر، میلان و ناپولی در جریان است و تیم‌های یوونتوس، کومو، رم و آتالانتا فقط برای تصاحب آخرین سهمیه لیگ قهرمانان می‌جنگند.

با این حال، دو ناکامی پیاپی شاگردان لوچانو اسپالتی باعث شد تا میلان پس از گذشت ۲۱ هفته، جایگاه دوم را از دست بدهد و وارد منطقه قرمز بحران شود. در سمت دیگر، یوونتوس با برتری ارزشمند یک بر صفر در خانه آتالانتا، عملاً این تیم را از گردونه مدعیان سهمیه خارج کرد و اختلاف آن‌ها با رتبه چهارم را به عدد هفت رساند.

در همین حال، رم با پیروزی قاطع سه بر صفر در برابر پیزا، فشار را بر تیم‌های بالانشین دوچندان کرد. اکنون بدون در نظر گرفتن تقابل فردای کومو و اینتر، فاصله میلانِ رده سومی با رم در جایگاه ششم به تنها ۶ امتیاز رسیده است. در صورت پیروزی احتمالی تیم سسک فابرگاس مقابل صدرنشین، ماسیمیلیانو آلگری سایه کومو را در دو امتیازی خود حس خواهد کرد و اسپالتی نیز با تهدیدی جدی در سه امتیازی‌اش روبرو خواهد شد.

نگاهی به تقویم مسابقات نشان می‌دهد که جهنم واقعی در انتظار مدعیان است؛ جایی که نبردهای رودرروی حساسی چون رم مقابل آتالانتا، میلان در برابر یوونتوس، جدال کومو با ناپولی و در نهایت تقابل دوباره میلان با آتالانتا در هفته‌های پایانی، سرنوشت نهایی این فصل پرالتهاب را رقم خواهد زد.

