خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلزله در بوندسلیگا: یونیون برلین با یک انتخاب تاریخی دنیا را شوکه کرد

کد خبر : 1772314
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه یونیون برلین پس از کنار گذاشتن سرمربی سابق خود، در تصمیمی بی‌سابقه یک مربی زن را برای هدایت تیم انتخاب کرد تا اولین حضور یک مربی زن روی نیمکت تاریخ بوندسلیگا ثبت شود.

به گزارش ایلنا، پرونده حضور استفان باومگارت و دستیارانش در باشگاه یونیون برلین رسماً بسته شد. ماشه این برکناری پس از آن کشیده شد که سرخ‌پوشان برلینی مقابل تیم ته جدولی هایدنهایم با نتیجه ۳ بر ۱ تن به شکست دادند.

این تصمیم مدیریت باشگاه، واکنش مستقیمی به بحران هفته‌های اخیر بود؛ جایی که تیم در ۶ رقابت گذشته خود تنها طعم یک پیروزی را چشید و افت فاحش در نمایش و نتایج، مدیران را برای جلوگیری از سقوط آزاد تیم تحت فشار شدیدی قرار داد.

در این میان، یونین برلین با اعلام نام ماریا-لوئیز ایتا به عنوان جایگزین موقت، جهان فوتبال را با یک خبر تاریخی روبرو کرد. با این حکم، ایتا به نخستین زنی تبدیل شد که در تاریخ لیگ فوتبال مردان بوندسلیگا، مسئولیت فنی یک تیم را بر عهده می‌گیرد.

مدیریت باشگاه بر این باور است که حضور این چهره جدید می‌تواند شوک روانی لازم را به رختکن تزریق کند. هدف فوری یونین برلین در این مقطع حساس، کسب نتایج مطلوب، فرار از منطقه خطر و بازگرداندن ثبات به تیم در جدول رده‌بندی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار