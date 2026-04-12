زلزله در بوندسلیگا: یونیون برلین با یک انتخاب تاریخی دنیا را شوکه کرد

به گزارش ایلنا، پرونده حضور استفان باومگارت و دستیارانش در باشگاه یونیون برلین رسماً بسته شد. ماشه این برکناری پس از آن کشیده شد که سرخ‌پوشان برلینی مقابل تیم ته جدولی هایدنهایم با نتیجه ۳ بر ۱ تن به شکست دادند.

این تصمیم مدیریت باشگاه، واکنش مستقیمی به بحران هفته‌های اخیر بود؛ جایی که تیم در ۶ رقابت گذشته خود تنها طعم یک پیروزی را چشید و افت فاحش در نمایش و نتایج، مدیران را برای جلوگیری از سقوط آزاد تیم تحت فشار شدیدی قرار داد.

در این میان، یونین برلین با اعلام نام ماریا-لوئیز ایتا به عنوان جایگزین موقت، جهان فوتبال را با یک خبر تاریخی روبرو کرد. با این حکم، ایتا به نخستین زنی تبدیل شد که در تاریخ لیگ فوتبال مردان بوندسلیگا، مسئولیت فنی یک تیم را بر عهده می‌گیرد.

مدیریت باشگاه بر این باور است که حضور این چهره جدید می‌تواند شوک روانی لازم را به رختکن تزریق کند. هدف فوری یونین برلین در این مقطع حساس، کسب نتایج مطلوب، فرار از منطقه خطر و بازگرداندن ثبات به تیم در جدول رده‌بندی است.

