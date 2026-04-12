تراکتور با دست خالی در ریاض؛ آمادهباش سرخها برای نبرد نابرابر در لیگ نخبگان
نماینده فوتبال تبریز در حالی آماده حضور در مسابقات لیگ نخبگان آسیا میشود که تنها با گذراندن دو جلسه تمرین با ۱۳ بازیکن در داخل کشور و انجام یک تمرین سبک در عربستان، راهی این میدان سخت شده است.
به گزارش ایلنا، طبق برنامهریزی رقابتهای مرحله یکهشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا، تیم فوتبال تراکتور ساعت ۱۸:۱۵ عصر سهشنبه، ۲۵ فروردین ماه، در خاک کشور عربستان به دیدار شباب الاهلی امارات میرود.
سرخپوشان تبریزی سفر خود را از روز شنبه به صورت زمینی آغاز کردند؛ این در حالی است که شاگردان محمد ربیعی پیش از این سفر، تنها دو روز فرصت تمرین داشتند که آن هم فقط با حضور ۱۳ بازیکن برگزار شد. در این جلسات تمرینی، نه تنها مهرههای خارجی حضور نداشتند، بلکه ستارههایی نظیر شجاع خلیلزاده و امیرحسین حسینزاده نیز در تمرینات ایران غایب بودند.
برنامه سفر پرفشار باعث شده تا شاگردان ربیعی روزهای شنبه و یکشنبه را بدون هیچ تمرینی پشت سر بگذارند، چرا که کاروان تیم شنبه شب به ترکیه رسید و ظهر یکشنبه نیز برای پرواز ساعت ۱۵ به سمت جده، راهی فرودگاه شد. با توجه به احتمال معطلیهای معمول در فرودگاه عربستان، عملاً فرصت طلایی تمرین از دست رفته است.
در نهایت، تراکتوریها تنها یک جلسه تمرین سبک با فشار کم در روز دوشنبه خواهند داشت تا برای بازی حساس سهشنبه آماده شوند. این وضعیت در شرایطی است که حریف اماراتی در آمادگی کامل ناشی از مسابقات پیاپی قرار دارد، اما از آخرین بازی رسمی تراکتور بیش از ۴۰ روز زمان میگذرد.
عدم برگزاری تمرینات گروهی منسجم و غیبت طولانیمدت لژیونرها، کار را برای کادر فنی به شدت دشوار کرده است. هرچند بازیکنانی مثل رگی لوشکیا، مارکو یوهانسون، الکساندر سدلار، هلیلوویچ، خامروبکوف و اشترکالی دیشب بالاخره به جمع سرخپوشان ملحق شدند، اما ناهماهنگی ناشی از این دوری مشهود است.