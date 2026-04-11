آلگری: سهمیه لیگ قهرمانان در خطر جدی است

به گزارش ایلنا، ماسیمیلیانو آلگری بعد از شکست سنگین میلان مقابل اودینزه مسئولیت نتیجه را پذیرفت و گفت حالا بیش از هر زمان دیگری خطر از دست رفتن سهمیه لیگ قهرمانان اروپا تیمش را تهدید می‌کند.

او درباره انتقادها از تغییر سیستم تیم توضیح داد: «این شکست ارتباطی با تغییر سیستم ندارد. ما در مقطع سختی هستیم. از چهار بازی اخیر سه مسابقه را باخته‌ایم و در نیم‌فصل دوم هم در چهار دیدار موفق به گلزنی نشده‌ایم. برای تیمی که هدفش حضور در جمع چهار تیم برتر است، چنین آماری قابل قبول نیست.»

سرمربی میلان در ادامه به مشکلات دفاعی تیمش اشاره کرد و گفت بی‌نظمی و شتاب‌زدگی در خط دفاع باعث شد اودینزه سه بار دروازه میلان را باز کند. او درباره گل دوم حریف اظهار داشت: «در آن صحنه سه بازیکن ما مقابل یک نفر بودند اما سازماندهی مناسبی نداشتیم. باید تمرکز ذهنی و نظم دفاعی‌مان را دوباره پیدا کنیم، چون هنوز شانس رسیدن به لیگ قهرمانان را داریم.»

آلگری درباره اعتراض هواداران نیز گفت: «این بخشی از فوتبال است. وقتی پیروز می‌شوید همه چیز خوب به نظر می‌رسد، اما وقتی شکست می‌خورید شرایط تغییر می‌کند. واکنش هواداران امروز کاملاً قابل درک بود و حق داشتند ناراحت باشند.»

او همچنین به افت ذهنی تیمش اشاره کرد و گفت: «وقتی در کورس قهرمانی هستید و ناگهان آن هدف را از دست می‌دهید، ممکن است نوعی رهاشدگی ذهنی ایجاد شود. این شکست نشان داد حتی جایگاه ما برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان هم در خطر قرار گرفته است.»

آلگری در پایان درباره رافائل لیائو تأکید کرد مشکل فقط به یک بازیکن مربوط نمی‌شود و همه بازیکنان باید در فاز دفاعی با صبر و نظم بیشتری عمل کنند.

