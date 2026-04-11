شروع دوباره تمرینات سپاهان با هدایت نویدکیا

بازیکنان سپاهان در غیاب خارجی‌ها تمرینات آماده‌سازی خود را زیر نظر کادر فنی آغاز کردند.

به گزارش ایلنا،  تمرینات تیم فوتبال سپاهان با حضور حداکثری بازیکنان ایرانی و در غیاب بازیکنان خارجی آغاز شد و شاگردان محرم نویدکیا برنامه‌های آماده‌سازی خود را از سر گرفتند.

این جلسه تمرینی با برنامه‌های سبک از جمله نرم‌دوی و تمرینات بدنی برگزار شد و بازیکنان زیر نظر کادر فنی دقایقی نیز به کار با توپ پرداختند. نویدکیا در جریان تمرین با شاگردانش گفت‌وگو کرد تا علاوه بر آماده‌سازی جسمانی، از نظر روحی و انگیزشی نیز آن‌ها را برای ادامه کار آماده کند.

با وجود اینکه سپاهان یکی از تیم‌هایی بود که تحت تأثیر حملات دشمن قرار گرفت، اما این تیم خیلی زود تمرینات خود را آغاز کرد تا برای دلگرمی هواداران و مردم اصفهان آماده بازگشت به میدان شود.

در این جلسه تمرینی، اعضای کادر فنی سپاهان از جمله ربانی و هادی عقیلی نیز در کنار نویدکیا حضور داشتند و برنامه‌های فنی تیم را پیگیری کردند.

 

