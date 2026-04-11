تشکر رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه از ایران
رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه با ارسال نامهای از تبریک صمیمانه مهدی تاج قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم حسیماناوغلو، رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه، با ارسال نامهای از پیام تبریک مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران و نایبرئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) قدردانی کرد و از ابراز لطف و حمایت وی تشکر به عمل آورد.
در بخشی از متن پیام حسیمان اوغلو آمده است:
مایلم مراتب قدردانی صمیمانه خود را از شما و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به خاطر صمیمانهترین تبریکاتتان به خاطر راهیابی ما به جام جهانی فیفا 2026 ابراز کنم.
واقعاً از سخنان محبت آمیز شما که از تلاش و فداکاری بازیکنان و مربیان ما قدردانی میکند، سپاسگزارم. باعث افتخار است که این شادی را با دوستانمان در جامعه فوتبال ایران به اشتراک بگذاریم. مشتاقانه منتظر تماشای دستاوردهای هر دو تیم هستیم و امیدوارم تورنمنتی عالی وپر از موفقیت برای همه ما باشد.
بار دیگر از صمیم قلب از آرزوهای خوبتان تشکر میکنم.