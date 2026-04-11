تشکر رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه از ایران

به گزارش ایلنا، ابراهیم حسیمان‌اوغلو، رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه، با ارسال نامه‌ای از پیام تبریک مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران و نایب‌رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) قدردانی کرد و از ابراز لطف و حمایت وی تشکر به عمل آورد.

در بخشی از متن پیام حسیمان اوغلو آمده است:

مایلم مراتب قدردانی صمیمانه خود را از شما و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به خاطر صمیمانه‌ترین تبریکاتتان به خاطر راهیابی ما به جام جهانی فیفا 2026 ابراز کنم.

واقعاً از سخنان محبت آمیز شما که از تلاش و فداکاری بازیکنان و مربیان ما قدردانی میکند، سپاسگزارم. باعث افتخار است که این شادی را با دوستانمان در جامعه فوتبال ایران به اشتراک بگذاریم. مشتاقانه منتظر تماشای دستاوردهای هر دو تیم هستیم و امیدوارم تورنمنتی عالی وپر از موفقیت برای همه ما باشد.

بار دیگر از صمیم قلب از آرزوهای خوبتان تشکر می‌کنم.

