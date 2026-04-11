یک طلا، یک نقره و یک برنز برای ایران در کشتی آزاد آسیا

به گزارش ایلنا، در پایان مسابقات پنج وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی آسیا در قرقیزستان، میلاد والی‌زاده در وزن ۵۷ کیلوگرم با عملکردی درخشان به مدال طلا رسید، امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و سینا خلیلی نیز در وزن ۷۰ کیلوگرم مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در دیدار فینال وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا دارنده مدال نقره جهان و برنز المپیک برابر آرش یوشیدا، کشتی‌گیر ایرانی‌الاصل تیم ژاپن و دارنده مدال طلای امیدهای جهان و برنز بزرگسالان جهان به روی تشک رفت اما در پایان با نتیجه ۴ بر صفر شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد. یوشیدا در این مبارزه با آمادگی بالا و کشتی هجومی، کنترل مسابقه را در اختیار داشت.

آذرپیرا پیش از رسیدن به فینال، در دور نخست استراحت کرد و سپس با نتیجه ۱۰ بر صفر شرزاد پایانوف از ازبکستان را شکست داد و راهی نیمه‌نهایی شد. او در این مرحله نیز با نتیجه ۲ بر صفر مقابل ویکی از هند به برتری رسید و فینالیست شد.

در دیگر نتایج، میلاد والی‌زاده در وزن ۵۷ کیلوگرم با پیروزی قاطع ۱۴ بر ۳ مقابل حریف مغولستانی به مدال طلا رسید و سینا خلیلی نیز در وزن ۷۰ کیلوگرم مدال برنز را کسب کرد.

در مقابل، پیمان نعمتی در وزن ۶۵ کیلوگرم و مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم دیگر نمایندگان ایران در پنج وزن نخست بودند که با شکست برابر حریفان خود از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

