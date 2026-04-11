برنز آسیایی برای سینا خلیلی در وزن ۷۰ کیلوگرم

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های رده‌بندی و فینال پنج وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی آسیا در قرقیزستان، سینا خلیلی در دیدار رده‌بندی وزن ۷۰ کیلوگرم برابر یاراشف از ازبکستان به میدان رفت و با نتیجه قاطع ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید تا صاحب مدال برنز آسیا شود.

خلیلی پیش از این در دور نخست استراحت داشت و سپس با نتیجه ۱۰ بر ۳ سنجر دوسجانوف، قهرمان آسیا از قزاقستان را شکست داد و راهی نیمه‌نهایی شد. او در این مرحله برابر تولگا تومور اوچیر، دارنده مدال نقره و برنز جهان از مغولستان، با نتیجه ۵ بر یک شکست خورد و به دیدار رده‌بندی رفت.

در ادامه این رقابت‌ها، امیرعلی آذرپیرا آخرین نماینده ایران در پنج وزن نخست است که تا دقایقی دیگر در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم مقابل آرش یوشیدا، کشتی‌گیر ایرانی‌الاصل ژاپن، به میدان می‌رود.

پیش از این نیز میلاد والی‌زاده در وزن ۵۷ کیلوگرم با پیروزی قاطع ۱۴ بر ۳ مقابل حریف مغولستانی به مدال طلای آسیا رسیده بود. پیمان نعمتی در وزن ۶۵ و مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم نیز دیگر نمایندگان ایران بودند که روز گذشته با شکست مقابل رقبای خود از دور مسابقات کنار رفتند.

