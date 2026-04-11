ادعای جنجالی استقلال علیه پرسپولیس و تراکتور و سپاهان

به گزارش ایلنا، عالی‌ترین مقام اجرایی موقت آبی‌پوشان پایتخت در نشست افتتاحیه عملکرد این مجموعه ورزشی در سال ۱۴۰۵، در طلیعه سخنان خود با گریزی به اتمسفر ویژه حاکم بر این ایام، به مقام جان‌باختگان رویدادهای گذشته ادای احترام نمود و اظهار داشت:

«جا دارد در وهله اول از شهدای این جنگ تحمیلی از جمله رهبر شهید، هموطنان، دانش‌آموزان میناب، عزیزان حاضر در کشتی دنا و دیگر جان‌باختگان یاد کنم؛ چرا که ایستادگی امروز جامعه مرهون فداکاری همین افراد است.»

وی در ادامه اظهاراتش، مراتب سپاسگزاری عمیق خود را نثار آحاد جامعه به دلیل حمایت‌های بی‌دریغشان در این برهه زمانی کرد و مشارکت فعالانه آنان را فاکتوری کلیدی جهت پاسداشت انگیزه و اتحاد عمومی قلمداد نمود. این مقام مسئول خاطرنشان ساخت که چنین انسجامی، نیروی محرکه‌ای دوچندان را برای پیگیری اهداف عالیه به پیکره این باشگاه تزریق کرده است.

این مدیر در خصوص رویکرد کادر سرپرستی مبنی بر انجام برنامه‌های آماده‌سازی در حضور تماشاگران تشریح کرد که چنین تصمیمی با هدف به تصویر کشیدن یکپارچگی اعضای خانواده بزرگ این باشگاه اتخاذ گردیده است؛ بر اساس گفته‌های او، این مجموعه صرفاً یک تشکیلات ورزشی محسوب نمی‌گردد، بلکه قطعه‌ای جدایی‌ناپذیر از پازل اجتماع است و در این موقعیت خطیر می‌بایست شانه به شانه شهروندان قدم بردارد.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه سپس به تشریح شرایط بازیکنان در ایام توقف مسابقات پرداخت و تصریح کرد:

«در این مدت زمان تقریبا ۴۰ روزه، تمرینات به صورت منظم در پایتخت و زیر نظر کادر فنی، به ویژه سهراب بختیاری‌زاده دنبال شده است. در مجموع تلاش باشگاه بر این بوده که توقف ایجاد شده کمترین تاثیر را بر روی میزان آمادگی بازیکنان بگذارد و شرایط بدنی تیم حفظ گردد.»

وی با تاکید بر سطح کیفی و فنی نماینده پایتخت، ترکیب کنونی را به عنوان یکی از قدرتمندترین تیم‌های ادوار گذشته این تشکیلات توصیف نمود و بیان کرد:

«ترکیب فعلی تیم از لحاظ توازن و کیفیت در سطح بسیار بالایی قرار دارد. ضمن آنکه ارتباط ما با بازیکنان خارجی برقرار است و از این بابت هیچ‌گونه نگرانی خاصی وجود ندارد.»

تاجرنیا پیرامون شرایط نامشخص آینده رقابت‌های باشگاهی نیز متذکر شد که تیمش برای رویارویی با هرگونه احتمالی از آمادگی کامل برخوردار بوده و کادر مدیریتی تدابیر مقتضی را از پیش اندیشیده است. مطابق بیانات او، چه سوت آغاز مجدد بازی‌ها دمیده شود و چه احکام متفاوتی صادر گردد، این تیم پرطرفدار با تمام قوا مهیای طی کردن ادامه مسیر خواهد بود.

در کلیدی‌ترین بخش از این مصاحبه، سرپرست باشگاه به گمانه‌زنی‌ها پیرامون مختومه اعلام شدن مسابقات لیگ برتر ورود کرد و عنوان نمود:

«در صورت عدم برگزاری ادامه مسابقات، با توجه به صدرنشینی استقلال، این باشگاه خود را شایسته اعلام به عنوان قهرمان و حضور در مسابقات لیگ نخبگان آسیا می‌داند و ما انتظار داریم این حق قانونی برای تیم در نظر گرفته شود.»

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود، ضمن قدردانی مجدد از علاقه‌مندان بی‌شمار این تیم ریشه‌دار، حضور فیزیکی آنان در محل آماده‌سازی بازیکنان را نمادی از پشتیبانی دائمی‌شان تلقی نمود و تاکید کرد که ارکان مدیریتی و فنی با حداکثر ظرفیت خود خواهند کوشید تا جواب این اطمینان خاطر را با کسب نتایج درخشان در مستطیل سبز ارائه نمایند.

انتهای پیام/