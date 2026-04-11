طلای مقتدرانه والیزاده در کشتی آزاد قهرمانی آسیا
میلاد والیزاده با برتری قاطع مقابل حریف مغولستانی در فینال وزن ۵۷ کیلوگرم، نخستین مدال طلای ایران در رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی آسیا در قرقیزستان را کسب کرد.
به گزارش ایلنا، در جریان دیدارهای ردهبندی و فینال پنج وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی آسیا در قرقیزستان، میلاد والیزاده در فینال وزن ۵۷ کیلوگرم برابر باتخویاگ از مغولستان به روی تشک رفت و در مدت یک دقیقه و ۴۷ ثانیه با نتیجه قاطع ۱۴ بر ۳ به پیروزی رسید و مدال طلای این وزن را از آن خود کرد.
والیزاده پیش از رسیدن به فینال، در دور نخست استراحت داشت. او سپس با نتیجه ۱۰ بر صفر آنکوش از هند را شکست داد و راهی نیمهنهایی شد. نماینده ایران در این مرحله نیز با نتیجه ۱۱ بر صفر فوگا ساساکی از ژاپن را مغلوب کرد تا مقتدرانه به دیدار پایانی برسد.
در ادامه رقابتهای ردهبندی و فینال این مسابقات، سینا خلیلی در وزن ۷۰ کیلوگرم برای کسب مدال برنز به میدان میرود و پس از آن امیرعلی آذرپیرا در دیدار فینال وزن ۹۷ کیلوگرم مقابل آرش یوشیدا، کشتیگیر ایرانیالاصل ژاپن، قرار خواهد گرفت.
پیمان نعمتی در وزن ۶۵ کیلوگرم و مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم دیگر نمایندگان ایران در پنج وزن نخست بودند که روز گذشته با شکست برابر حریفان خود از دور رقابتها کنار رفتند.