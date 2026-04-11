به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در جایگاه سخنرانی قرار گرفت و پس از خوشامدگویی به حاضران، به بیان نکاتی پرداخت.

او در ابتدای صحبت‌های خود با گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر، از جمله فرماندهان شهید، هموطنان، دانش‌آموزان میناب و جان‌باختگان کشتی دنا یاد کرد و گفت: با ایثار این عزیزان امروز کشور در اوج سربلندی قرار دارد.

تاجرنیا همچنین از افرادی که در روزهای گذشته در میادین شهر حضور داشتند قدردانی کرد و افزود: در باشگاه استقلال به این جمع‌بندی رسیدیم که در چنین فضایی کنار مردم حضور داشته باشیم. به گفته او، اعضای باشگاه در حدود ۴۰ روز گذشته در تهران حضور داشتند و بازیکنان نیز در این مدت زیر نظر کادر فنی و سهراب بختیاری‌زاده تمرینات خود را دنبال کردند.

سرپرست مدیرعاملی استقلال با اشاره به وضعیت تیم برای فصل پیش رو اظهار کرد: امسال یکی از بهترین تیم‌های تاریخ استقلال را در اختیار داریم و در کنار بازیکنان داخلی، ارتباط با گزینه‌های خارجی نیز برقرار است. او تاکید کرد استقلال برای هر تصمیمی که درباره ادامه لیگ گرفته شود آمادگی کامل دارد.

تاجرنیا در ادامه افزود: اگر شرایط برای ادامه مسابقات فراهم نشود، با توجه به صدرنشینی استقلال انتظار داریم این تیم به عنوان نماینده ایران به لیگ نخبگان آسیا معرفی شود و این موضوع را حق باشگاه می‌دانیم.

او در پایان گفت: هدف از برگزاری این مراسم نیز نشان دادن همبستگی خانواده بزرگ استقلال بود؛ خانواده‌ای که بخش مهمی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهد.

