تاجرنیا: برای هر تصمیم درباره لیگ آمادهایم
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال گفت این تیم برای هر تصمیمی درباره ادامه لیگ آماده است و در صورت لغو مسابقات، انتظار دارد به عنوان صدرنشین به لیگ نخبگان آسیا معرفی شود.
به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در جایگاه سخنرانی قرار گرفت و پس از خوشامدگویی به حاضران، به بیان نکاتی پرداخت.
او در ابتدای صحبتهای خود با گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر، از جمله فرماندهان شهید، هموطنان، دانشآموزان میناب و جانباختگان کشتی دنا یاد کرد و گفت: با ایثار این عزیزان امروز کشور در اوج سربلندی قرار دارد.
تاجرنیا همچنین از افرادی که در روزهای گذشته در میادین شهر حضور داشتند قدردانی کرد و افزود: در باشگاه استقلال به این جمعبندی رسیدیم که در چنین فضایی کنار مردم حضور داشته باشیم. به گفته او، اعضای باشگاه در حدود ۴۰ روز گذشته در تهران حضور داشتند و بازیکنان نیز در این مدت زیر نظر کادر فنی و سهراب بختیاریزاده تمرینات خود را دنبال کردند.
سرپرست مدیرعاملی استقلال با اشاره به وضعیت تیم برای فصل پیش رو اظهار کرد: امسال یکی از بهترین تیمهای تاریخ استقلال را در اختیار داریم و در کنار بازیکنان داخلی، ارتباط با گزینههای خارجی نیز برقرار است. او تاکید کرد استقلال برای هر تصمیمی که درباره ادامه لیگ گرفته شود آمادگی کامل دارد.
تاجرنیا در ادامه افزود: اگر شرایط برای ادامه مسابقات فراهم نشود، با توجه به صدرنشینی استقلال انتظار داریم این تیم به عنوان نماینده ایران به لیگ نخبگان آسیا معرفی شود و این موضوع را حق باشگاه میدانیم.
او در پایان گفت: هدف از برگزاری این مراسم نیز نشان دادن همبستگی خانواده بزرگ استقلال بود؛ خانوادهای که بخش مهمی از جامعه ایران را تشکیل میدهد.