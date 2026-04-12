اظهار نظر جنجالی درباره رونالدو؛ تهدید قهرمانی پرتغال؟

به گزارش ایلنا، سنگربان اسبق تیم ملی ایالات متحده در تازه‌ترین اظهارنظر خود مدعی شد که همراهی کریستیانو رونالدو در آوردگاه جهانی ۲۰۲۶ پتانسیل آن را دارد که تبعات منفی جبران‌ناپذیری برای ترکیب تیم ملی کشورش به دنبال داشته باشد.

برد فریدل طی یک گفت‌وگوی رسانه‌ای با شبکه «تاک اسپورت»، ضمن تمجید از شرایط فیزیکی خیره‌کننده و بی‌نظیر گلزن فعلی تیم النصر، به این نکته کلیدی نیز اشاره نمود که رهبر درون زمین پرتغالی‌ها، سبک و سیاق فوتبالی خویش را دستخوش دگرگونی‌های فراوانی کرده است.

فریدل در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرد: همه بازیکنان در مقطعی باید خداحافظی کنند. اوضاع این‌گونه است. ما به رونالدو نگاه می‌کنیم و او هنوز از نظر فیزیکی باورنکردنی به نظر می‌رسد، اما شیوه بازی او تغییر کرده است. زمانی فرا می‌رسد که یک بازیکن خاص می‌تواند از نظر تیمی برای کل مجموعه آسیب‌رسان باشد. اما در عین حال، او از آن دسته بازیکنانی نیست که بتوانی روی نیمکت ذخیره‌ها بگذاری. او شاید مانع اول موفقیت تیمش شود.

او در ادامه پای مسی را هم به بحث کشید: اگر رونالدو را از تیم کنار بگذاری، در جام جهانی فقط در این باره صحبت خواهد شد. من بسیار خوشحالم که مجبور نیستم این تصمیم را بگیرم. چون بدیهی است که فکر می‌کنم هر دو در دوران افول هستند. مسی هنوز در اینتر میامی زیاد بازی می‌کند. آیا هنوز می‌تواند گل بزند و کمک کند؟ بله. هنوز می‌تواند به آرژانتین کمک کند چون او مسی است، اما رونالدو این روزها، به خصوص وقتی تیم نیاز به دفاع دارد، کار زیادی انجام نخواهد داد.

فریدل در حالی که بر مساله دفاعی تاکید می‌کرد، گفت: تو مربی هستی و می‌خواهی مقابل بهترین تیم‌های جهان با ۱۰ نفر دفاع کنی؟ این کار سختی است. نکته خوب درباره مسی این است که او هرگز دفاع نکرده است. تیم‌ها همیشه طوری چیده شده‌اند که او در زمین شناور باشد. همیشه همین‌طور بوده است. مطمئن نیستم، اما این‌ها تصمیمات بسیار پیچیده‌ای برای گرفتن خواهند بود.

