فصل به پایان رسیده و لیگ بعدی ۱۸ تیمی شود
اختصاصی: اسامی تیمهای امضا کننده تعطیلی لیگ/ پیشنهاد تعطیلی و اعلام نمایندگان آسیایی
برخی باشگاههای لیگ برتری در نامهای خطاب به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال خواستار تعطیلی این فصل از لیگ برتر شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این اقدام با رهبری باشگاه آلومینیوم اراک و محمد رجائیان مدیرعامل این باشگاه که کارخانه و پشتیبان و اسپانسر آن جزو آسیب دیدگان جنگ محسوب میشود صورت گرفته است.
طی این نامه که در حال حاضر به امضای 9 باشگاه لیگ برتری رسیده است، آنها با ذکر دلایلی خواستار تعطیلی این فصل لیگ برتر (دوره بیست و پنجم) شدهاند.
در حال حاضر باشگاههای استقلال، آلومینیوم اراک، ذوب آهن اصفهان، شمس آذر قزوین، ملوان بندرانزلی، پیکان، مس رفسنجان، خیبر خرم آباد این طومار سرگشاده را با ذکر دلایل مخالفت خود برای شروع دوباره لیگ به امضا رساندهاند و تلاش برای پیگیری افزایش آن ادامه دارد. گفته میشود احتمال امضای آن توسط دو باشگاه فجرسپاسی و چادرملو اردکان نیز زیاد خواهد بود تا به این شکل بیش از 70 درصد از باشگاهها مخالفت قطعی خود را برای شروع به شکل کنونی لیگ را اعلام دارند.
این نامه در شش بند به ذکر دلایل این درخواست برای لغو لیگ برتر در ادامه میپردازد که میتوان به این موضوعات اشاره کرد:
1- کاهش احتمالی فرصت 15 روزه آماده سازی برای شروع لیگ علیرغم تاکید ابتدایی سازمان لیگ و در صورت تحقق این فرصت 15 روزه، کمبود زمان برای برگزاری 62 مسابقه باقیمانده از این فصل.
طبق این موضوع و طبق قوانین که بازیکنان باید یک ماه قبل از جام جهانی در اختیار سرمربی تیم ملی قرار گیرند، فرصت لازم برای برگزاری کامل مسابقات فراهم نخواهد بود.
2- نداشتن فرصت و امکانات لازم برای برگزاری همزمان مسابقات حساس و تاثیرگذار در هفتههای پایانی (طبق قوانین)
3-ممنوعیت پروازی و مشکلات جابجایی تیمها و همچنین کمبود هتل
4- عدم حضور احتمالی بازیکنان و اعضای خارجی تیمها و فشار ناشی از این موضوع به بازیکنان و احتمال مصدومیت و بیماری و محرومیت و آسیب های روحی - روانی ناشی از فشار بازی
5- وضعیت اقتصادی باشگاهها در برهه کنونی به واسطه جنگ و عدم شرایط پرداخت مطالبات باقیمانده برای انجام شرط بازیکنان در خصوص حضور در تمرینات و از سر گیری مسابقات
6- تعطیلی کامل بیشتر نهادها در مقطع آتش بس/ شرایط کنونی آتش بس است نه جنگ بس و این مساله امنیت برگزارکنندگان و حاضران در این رقابتها را تهدید میکند.
با اعلام دلایل بالا که به صورت تفضیلی به توضیح آن نیز در این نامه پرداخته شده بود، باشگاهها راهکارهایی نیز برای عبور از این شرایط و اعلام تیمهای آسیایی دادهاند که اکنون به صورت اختصاصی به آن اشاره میشود:
1- لیگ به صورت کامل مختومه اعلام شود تا خسارت احتمالی و بیشتری وارد نشود.
2- هیچ تیمی سقوط نکرده و فصل آتی لیگ برتر (فصل بیست و ششم) با حضور 18 تیم برگزار شود.
3- برای معرفی تیمهای حاضر در آسیا به عنوان نماینده ایران، در نشستی رسمی و جداگانه از این موضوع، مدیران عامل ذینفع و سازمان لیگ موضوع را بررسی و به نتیجه برسانند.