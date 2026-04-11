چراغ سبز برای بازگشت هیجان به پایتخت؛ تهران آماده میزبانی از لیگ برتر است
مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز با تایید مهیا بودن زیرساختها، از توانایی کامل تهران برای میزبانی از ادامه رقابتهای لیگ برتر خبر داد.
به گزارش ایلنا، در سایه چالشهای پیچیده برای تداوم رقابتهای لیگ برتر، ایدههای متفاوتی از جمله برپایی متمرکز بازیها در دستور کار مدیران فوتبالی قرار گرفته است. با این حال، نبود زیرساختهای کافی برای میزبانی همزمان از تمامی تیمها، به عنوان یکی از اصلیترین سدهای اجرایی این نقشه محسوب میشود.
در همین پیوند، محمدعلی ثابتقدم، سکاندار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، در واکنش به این سوال که آیا فدراسیون فوتبال جهت ارزیابی توان میزبانی رایزنی خاصی با این نهاد انجام داده یا خیر، تاکید کرد: «خیر. نامهای به ما ارسال نشده و تصمیم قطعی نیز به ما اعلام نکردهاند.»
او همچنین در خصوص فرضیه برگزاری یکجای مسابقات لیگ برتر در پایتخت خاطرنشان کرد: «با توجه به ورزشگاههایی که قابلیت میزبانی مسابقات بدون حضور تماشاگران را دارند، این امکان تا حدی وجود دارد. اگر مشکل جنگ وجود نداشته باشد، شرایط تا اندازهای برای برگزاری رقابتها مهیا است.» این اظهارات نشان میدهد که در صورت بازگشت آرامش، تهران میتواند به عنوان گزینه اصلی برای خروج لیگ از بنبست کنونی مطرح شود، هرچند که هنوز هیچ توافق رسمی در این زمینه صورت نگرفته است.