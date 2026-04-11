نادری: کار آسانی در مسابقات چین نداریم
سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با اشاره به لغو برخی اردوها و بازیهای تدارکاتی، تأکید کرد ملیپوشان با تمام توان در رقابتهای آسیایی سانیا حاضر خواهند شد.
به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پیش از ماه رمضان ۱۱ اردوی آمادهسازی برای تیم ملی فوتبال ساحلی برگزار شد و بازیکنان از نظر بدنی در وضعیت مطلوبی قرار داشتند، اما سه اردوی پایانی که قرار بود در اسفند برگزار شود به دلیل شرایط جنگی لغو شد.
او ادامه داد: قرار بود در دیدارهای تدارکاتی برابر روسیه و بلاروس بازی کنیم و سپس در تورنمنت برزیل شرکت داشته باشیم، اما این برنامهها عملی نشد و از دست دادن چنین مسابقاتی میتوانست روی هماهنگی تیم اثر بگذارد.
نادری افزود: فدراسیون فوتبال در اجرای برنامههای کادر فنی حمایت خوبی داشت، اما تیمهای همگروه ما در این مدت مسابقات دوستانه و تورنمنتهای مختلفی برگزار کردهاند، بنابراین رقابت آسانی در چین نخواهیم داشت.
سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی در پایان گفت: بازیکنان از نهم اسفند تمرینات خود را به صورت فردی و گاهی گروهی ادامه دادند و برای جبران وقفه ایجادشده، تیم ۱۰ روز زودتر به محل مسابقات اعزام شد تا با تمرینات فشرده به آمادگی کامل برسد. هدف ما حضور قدرتمند و دفاع از نام ایران در این رقابتهاست.