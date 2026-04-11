نادری: کار آسانی در مسابقات چین نداریم

به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پیش از ماه رمضان ۱۱ اردوی آماده‌سازی برای تیم ملی فوتبال ساحلی برگزار شد و بازیکنان از نظر بدنی در وضعیت مطلوبی قرار داشتند، اما سه اردوی پایانی که قرار بود در اسفند برگزار شود به دلیل شرایط جنگی لغو شد.

او ادامه داد: قرار بود در دیدارهای تدارکاتی برابر روسیه و بلاروس بازی کنیم و سپس در تورنمنت برزیل شرکت داشته باشیم، اما این برنامه‌ها عملی نشد و از دست دادن چنین مسابقاتی می‌توانست روی هماهنگی تیم اثر بگذارد.

نادری افزود: فدراسیون فوتبال در اجرای برنامه‌های کادر فنی حمایت خوبی داشت، اما تیم‌های هم‌گروه ما در این مدت مسابقات دوستانه و تورنمنت‌های مختلفی برگزار کرده‌اند، بنابراین رقابت آسانی در چین نخواهیم داشت.

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی در پایان گفت: بازیکنان از نهم اسفند تمرینات خود را به صورت فردی و گاهی گروهی ادامه دادند و برای جبران وقفه ایجادشده، تیم ۱۰ روز زودتر به محل مسابقات اعزام شد تا با تمرینات فشرده به آمادگی کامل برسد. هدف ما حضور قدرتمند و دفاع از نام ایران در این رقابت‌هاست.

انتهای پیام/