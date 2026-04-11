به گزارش ایلنا، همزمان با اعزام تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به سانیای چین، ملی‌پوشان این رشته آماده حضور در رقابت‌های پیش‌رو شده‌اند. بازیکنانی که طی ماه‌های گذشته با وجود وقفه در اردوها و لغو دیدارهای تدارکاتی، تلاش کردند آمادگی خود را حفظ کنند.

پس از نهم اسفند، برنامه‌های آماده‌سازی تیم با چالش‌هایی مواجه شد و برخی اردوها و مسابقات دوستانه، از جمله حضور در تورنمنت برزیل، لغو شد. با این حال ملی‌پوشان تمرینات خود را متوقف نکردند و طی حدود یک ماه به‌صورت انفرادی تمرین کردند تا از شرایط مسابقه دور نمانند.

اکنون تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با ترکیبی آماده راهی چین شده است. ساحلی‌بازان ایران که سابقه موفقیت‌های قابل توجهی در سال‌های اخیر دارند، امیدوارند در این رقابت‌ها نیز عملکردی قابل قبول ارائه دهند و بار دیگر نام ایران را در فوتبال ساحلی مطرح کنند.

