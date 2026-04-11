به گزارش ایلنا، رئال مادرید با هدایت آربلوا یک نتیجه ناامیدکننده دیگر را در کارنامه ثبت کرد و در جریان مسابقات هفته سی‌ و یکم لالیگا، با تساوی یک بر یک در خانه مقابل خیرونا متوقف شد. با این حال، طبق گزارش مارکا، آربلوا علیرغم نتایج ضعیف هفته‌های اخیر، همچنان اعتماد بالایی به توانایی‌های شاگردانش دارد.

او در کنفرانس مطبوعاتی پس از مسابقه، در واکنش به صحنه مشکوک روی ام‌باپه در دقایق پایانی گفت: «برای من این پنالتی بود، هم اینجا و هم روی ماه! این یک صحنه دیگر است و هفته جدیدی است. این واقعیت است.

من نمی‌فهمم و فکر می‌کنم هیچ‌کس نمی‌فهمد که وار (VAR) کی مداخله می‌کند. به نظر می‌رسد وقتی به نفعش است مداخله می‌کند و در مواقع دیگر آن را نادیده می‌گیرد. این موقعیت‌ها نظر من را تقویت می‌کند. برای من این صحنه بسیار واضح بود. ما خیلی با داوری مشکل داریم، به خصوص با این داور و هفته گذشته در مایورکا. همیشه همین مسائل تکرار می‌شود.»

سرمربی کهکشانی‌ها در خصوص کیفیت بازی و نتیجه نهایی عنوان کرد: «من با این حس این‌جا را ترک می‌کنم که اگرچه بازی ما بهترین نبود، اما باید برنده می‌شدیم. با توجه به تعداد فرصت‌هایی که ایجاد کردیم و فرصت‌های کمی که به ژیرونا دادیم، تیمی قوی داشتیم که می‌توانست برنده شود. عملکرد بازیکنان به ما فرصت‌هایی داد که باید گل‌های بیش‌تری می‌زدیم اما این اتفاق نافتاد و با تساوی این‌جا را ترک می‌کنیم.»

آربلوا درباره وضعیت ام‌باپه و وینیسیوس توضیح داد: «نمی‌توانم نگران بازیکنان با این آمار باشم. آن‌ها قطعا در بین چهار یا پنج بازیکن برتر جهان هستند. احساس نگرانی نمی‌کنم. باید به صورت جمعی در بسیاری از جنبه‌ها بهبود پیدا کنیم، به خصوص مقابل تیم‌هایی که عقب‌نشینی می‌کنند و فضاها را می‌بندند. این موضوع هنوز برای ما مشکل‌ساز است و فکر می‌کنم بیشتر مربوط به عملکرد جمعی است تا فردی. امیدواریم این دوره سخت چهارشنبه به پایان برسد و مقابل دروازه مؤثرتر باشیم.»

وی در پاسخ به اینکه آیا داور توضیحی درباره صحنه ام‌باپه داده، گفت: «آیا داور توضیحی برای اتفاقی که در صحنه ام‌باپه افتاد داد؟ نه، هیچ توضیحی نداد.»

آربلوا با نگاهی به جدال حساس اروپایی پیش رو مقابل باواریایی‌ها گفت: «اکنون به بازی چهارشنبه فکر می‌کنیم. باید تلاش زیادی کنیم و خوب آماده شویم. زمان بیش‌تری نسبت به بازی رفت داریم تا تحلیل کنیم و اشتباهات را اصلاح کنیم. سعی می‌کنیم آنچه را که خوب انجام ندادیم بهبود دهیم و آنچه را که درست انجام دادیم تقویت کنیم. می‌دانیم که بازی چهارشنبه بازی ماست و باید تمام انرژی‌مان را بگذاریم. به آلمان می‌رویم تا برنده شویم و برای این کار آماده و مصمم هستیم.»

سرمربی رئال در مورد احتمال از دست رفتن شانس قهرمانی لالیگا تاکید کرد: «نه، زمانی این حس را خواهم داشت که واقعا قهرمانی را از دست داده باشیم. تا زمانی که قهرمانی را از دست نداده‌ایم، مبارزه ادامه دارد. اگر روزی آن را از دست دادیم، باید به دفاع از شعار باشگاه و ارائه بهترین تصویر ادامه دهیم. این رئال مادرید است و باید تا آخرین روز مبارزه کرد.»

او درباره حضور بلینگام در ترکیب بازی چهارشنبه خاطرنشان کرد: «چهارشنبه می‌بینیم. بلینگام خوب ظاهر شد، فعال و مطمئن بود. طبیعی است که بعد از دوری که از میادین داشت کمی خستگی احساس کند. این اولین بازی بود که به عنوان بازیکن اصلی شروع کرد، اما برای بازگشت به ریتم مفید بود. از آنچه ارائه داد بسیار خوشحالیم، زیرا به تیم بسیار کمک می‌کند. این بازی برای او مثبت بود.»

آربلوا در تحلیل افت اخیر تیمش گفت: «همیشه می‌گویم که باید ۲۰۰ درصد از سطح‌مان را ارائه دهیم تا برنده شویم. تیمی نیستیم که همیشه با ۹۰ درصد سطحش برنده شود. اگر می‌خواهید پیروزی را تضمین کنید، به خصوص مقابل تیم‌های ضعیف‌تر، باید حداکثر تلاش خود را بکنید. در غیر این صورت، اتفاقات غیرمنتظره‌ای مانند آنچه اخیراً برای ما مکررا رخ می‌دهد، پیش خواهد آمد.»

وی درباره احتمال ریمونتادا در مونیخ افزود: «فقط می‌خواهم بازیکنان تیمم به من باور داشته باشند. مطمئن هستم که ۲۵ بازیکنی که با خود به آنجا می‌بریم، متقاعد شده‌اند که می‌توانیم برنده شویم. در مونیخ فکر می‌کنند به دلیل نتیجه و زمین خودشان پیروزی را کسب می‌کنند، اما با رئال مادرید روبه‌رو خواهند شد و ما بازی بزرگی ارائه خواهیم داد.»

آربلوا در پایان درباره وضعیت دنی کارواخال گفت: «بحث‌های زیادی وجود دارد که وارد آن‌ها نمی‌شوم. من تعداد زیادی بازیکن در پست‌های مختلف دارم و این یک مزیت بزرگ است. رقابت داخلی سطح بازیکنان را بالا می‌برد. از آنچه کارواخال ارائه می‌دهد بسیار خوشحالم، زیرا روز به روز از نظر ریتم و آمادگی بهبود می‌یابد و اخیرا بازی‌های کامل‌تری ارائه می‌دهد. از او بسیار راضی هستم.»

