آب پاکی بارسا روی دست هواداران؛ بازگشت مسی منتفی شد
مدیر ورزشی آبی‌اناری‌ها با تکذیب شایعات اخیر تاکید کرد که موضوع بازگشت فوق‌ستاره آرژانتینی اصلاً در برنامه‌های این باشگاه جایی ندارد.

به گزارش ایلنا، دکو، مدیر ورزشی باشگاه بارسلونا، با صراحت اعلام کرد که طرح بازگشت لیونل مسی به جمع کاتالان‌ها هیچ‌وقت در ساختار باشگاه بازگو نشده و هر آنچه در رسانه‌ها به گوش می‌رسد، از حد شایعه فراتر نمی‌رود.

دکو در این خصوص خاطرنشان کرد: «این موضوع پیچیده است و در طول کمپین انتخاباتی بسیار درباره آن صحبت شد. همیشه از نام مسی استفاده می‌شد. مسی بهترین بازیکن تاریخ بارسلونا و شاید بهترین بازیکن تاریخ فوتبال یا یکی از بهترین‌هاست.»

وی در ادامه صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: «دوست داشتیم فوتبال در همه چیز ابدی باشد اما برخی چیزها پایان می‌یابند. همه چیز آغاز و پایانی دارد و گمانه‌زنی در این باره منطقی به نظر نمی‌رسد. از زمانی که کارم را در باشگاه شروع کرده‌ام، این سناریو هرگز روی میز گذاشته نشده و بازگشت مسی به صورت واقعی مورد بحث قرار نگرفته است.»

مدیر ورزشی بارسا همچنین در توضیحات تکمیلی خود گفت: «هیچ وقت مسی یا کسی از اطرافیان او تماس نگرفتند که بگویند می‌خواهد برگردد یا دوباره بازی کند. آنچه مطرح می‌شود فقط شایعه است و واقعی نیست. مسی این تمایل را به صورت مستقیم ابراز نکرده است. او فقط در یک پست اینستاگرامی گفته بود که شاید روزی برگردد اما بدون هیچ جزئیات یا تعهد مشخصی.»

او در انتهای صحبت‌های خود تاکید داشت: «حرف زدن درباره چنین موضوعاتی با بازیکنی به بزرگی مسی، زمانی منطقی است که چیزی واقعی و ملموس وجود داشته باشد.»

اخبار مرتبط
