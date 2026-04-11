طلسم عجیب در مادرید
چهار بازی بدون گل و بحران بیسابقه امباپه
فوقستاره فرانسوی رئال مادرید برای اولین بار در طول دوران حرفهای خود، با ثبت رکورد عدم ثبت گل در چهار مسابقه پیاپی در لیگ، وارد یک بحران جدی شد.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید با کسب یک نتیجه ضعیف دیگر، هواداران خود را ناامید کرد. در چارچوب مسابقات هفته سی و یکم لیگ اسپانیا، مادریدیها مقابل خیرونا صفآرایی کردند که این تقابل در نهایت با تقسیم امتیازات و تساوی ۱-۱ تمام شد. تنها گل شاگردان آربلوا در این مسابقه را فدریکو والورده در دقیقه ۵۱ وارد دروازه حریف کرد.
موضوع حائز اهمیت این است که کیلیان امباپه، که در دو فصل گذشته برترین گلزن رئالیها بوده، باز هم در گشودن دروازه رقیب ناموفق ظاهر شد. این چهارمین جدال متوالی در لالیگا محسوب میشود که ستاره فرانسوی موفق به گلزنی نشده که یک آمار منفی و نگرانکننده برای اوست.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که امباپه پیش از این هرگز با پیراهن رئال مادرید، پاریسنژرمن یا موناکو چنین خشکسالی گلزنی را در ۴ بازی پیاپی تجربه نکرده بود.
این وضعیت آماری به وضوح نشان میدهد که مهره کلیدی مادریدیها در بحران فرو رفته و روزهای تلخی را با پیراهن این تیم سپری میکند. ناکامی او در خط حمله مستقیماً بر نتایج رئال تاثیر گذاشته است؛ هرچند این ستاره در بازی اخیر اروپایی مقابل بایرن مونیخ موفق به گلزنی شد، اما رئال آن نبرد حساس را با نتیجه ۲-۱ واگذار کرد.
حالا رئال برای بازگشت به مسیر موفقیت به درخشش دوباره امباپه چشم دوخته و باید منتظر ماند و دید آیا آنها میتوانند باخت مقابل بایرن را جبران کنند یا برای دومین سال متوالی با لیگ قهرمانان وداع خواهند کرد.