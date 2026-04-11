به گزارش ایلنا، در جریان رقابت‌های هفته سی‌ و یکم لالیگا که جمعه شب در استادیوم سانتیاگو برنابئو برگزار شد، پس از باز شدن دروازه رئال مادرید توسط توماس لمار برای خیرونا، دو مهره کلیدی کهکشانی‌ها ناراحتی عمیق خود را نسبت به هم‌تیمی فرانسوی‌شان، کاماوینگا، نشان دادند.

در حالیکه فدریکو والورده در دقیقه ۵۱ با شلیکی سهمگین مادرید را جلو انداخته بود، اما در دقیقه ۶۲ توماس لمار با ضربه‌ای مشابه کار را برای نماینده کاتالان به تساوی کشاند.

گل لمار با ضربه پرقدرت پای چپ از درون محوطه جریمه در شرایطی وارد دروازه شد که توپ از میان پاهای کاماوینگا رد شد و این هافبک فرانسوی در سد کردن راه شوت هم‌وطنش ناکام ماند. بلافاصله بعد از عبور توپ از خط دروازه، آندری لونین و ادر میلیتائو واکنش تندی نسبت به کاماوینگا داشتند و آشکارا از پوشش دفاعی سست او شاکی بودند.

اتفاقی که ممکن است بازگشت دوباره این بازیکن به ارنج اصلی رئال مادرید را در این برهه تعیین‌کننده از فصل با چالشی جدی روبرو کند. این جدال در نهایت با نتیجه ۱-۱ در برنابئو خاتمه یافت تا رئال مادرید بعد از باخت‌های ۲-۱ برابر مایورکا و بایرن در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا طی روزهای گذشته، در سومین مسابقه متوالی هم رنگ برد را نبیند.

