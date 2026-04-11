به گزارش ایلنا، به دنبال حملات جنایتکارانه اخیر و نقض حریم سرزمینی ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، مسئولان فوتبال کشور در نامه‌ای به نهاد حاکم بر فوتبال جهان درخواست کردند تا تقابل‌های مرحله گروهی شاگردان آربلوا از خاک آمریکا به مکزیک منتقل شود؛ موضوعی که تا این لحظه واکنش رسمی و کتبی فیفا را به همراه نداشته است.

با این وجود، کلودیا شینباوم، رییس جمهور مکزیک، در جریان برنامه‌های روز جمعه خود فاش کرد که فدراسیون جهانی فوتبال علی‌رغم تنش‌های موجود در منطقه خاورمیانه، با جابه‌جایی بازی‌های ایران مخالفت کرده و این تیم باید طبق برنامه قبلی در ایالات متحده به میدان برود.

شینباوم در گفت‌وگو با اصحاب رسانه اظهار داشت: «فیفا در نهایت تصمیم گرفت که امکان انتقال مسابقات از ورزشگاه‌های اصلی وجود ندارد.» وی همچنین خاطرنشان کرد که از نظر فیفا، چنین تغییراتی بار لجستیکی و اجرایی بسیار سنگینی به همراه خواهد داشت. پیش از این نیز زمزمه‌هایی مبنی بر تردید فیفا در خصوص تغییر محل جدال ایران با تیم‌های بلژیک، نیوزیلند و مصر به گوش می‌رسید.

شایان ذکر است که جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۶، از تاریخ ۲۱ خرداد تا ۲۸ تیرماه سال جاری پیگیری خواهد شد.

