آغاز تمرینات فولاد خوزستان از امروز

به گزارش ایلنا، پس از هماهنگی‌های انجام‌شده و دریافت مجوزهای لازم، تمرینات تیم فولاد خوزستان از ساعت ۱۹ روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ در اهواز آغاز خواهد شد.

بر این اساس، شاگردان حمید مطهری نخستین جلسه تمرینی خود در سال ۱۴۰۵ و پس از پایان جنگ تحمیلی را شروع می‌کنند تا با کسب آمادگی لازم برای حضور پرقدرت و تداوم روند صعودی شان در رقابت های لیگ برتر، آماده شوند.

لازم به ذکر است که فولادی‌ها از نیم فصل دوم به بعد با کسب نتایج بسیار خوب و درخشان، به یکی از تیم‌های مدعی لیگ تبدیل شدند و اکنون در تلاش هستند تا بتوانند با شروع دوباره مسابقات، به روند بسیار خوب خود ادامه دهند.

فولاد با 31 امتیاز و تنها سه امتیاز کمتر از پرسپولیس در رتبه هفتم جدول رده‌بندی قرار دارد و به دنبال شروع دوباره مسابقات جهت کسب نتایج مناسب است.

