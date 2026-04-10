والی‌زاده و آذرپیرا در فینال کشتی آزاد آسیا

در پایان مرحله مقدماتی پنج وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی آسیا، دو نماینده ایران یعنی میلاد والی‌زاده و امیرعلی آذرپیرا راهی فینال شدند.

به گزارش ایلنا،  رقابت‌های پنج وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی آسیا در قرقیزستان با درخشش دو آزادکار ایرانی همراه بود. میلاد والی‌زاده در وزن ۵۷ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم با غلبه بر حریفان خود به دیدار پایانی راه یافتند.

والی‌زاده پس از استراحت در دور اول، مقابل آنکوش از هند با نتیجه ۱۰ بر صفر و برابر فوگا ساساکی از ژاپن با نتیجه ۱۱ بر صفر پیروز شد و فینالیست شد. آذرپیرا نیز پس از برتری برابر شرزاد پایانوف از ازبکستان (۱۰ بر صفر) و ویکی از هند (۲ بر صفر)، راهی فینال شد.

در دیگر اوزان، سینا خلیلی در وزن ۷۰ کیلوگرم پس از شکست قهرمان آسیا از قزاقستان، در نیمه‌نهایی مغلوب کشتی‌گیر مغولستان شد و به دیدار رده‌بندی رفت. مهدی یوسفی در ۷۹ و پیمان نعمتی در ۶۵ کیلوگرم نیز از گردونه رقابت‌ها کنار رفتند.

دیدارهای رده‌بندی و فینال این اوزان از ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه به وقت ایران برگزار خواهد شد.

