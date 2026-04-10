خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تکمیل خارجی‌های تراکتور در استانبول پیش از سفر به جده

کد خبر : 1771814
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکنان خارجی تراکتور شب گذشته به استانبول رسیدند تا کاروان این تیم برای سفر به جده و دیدار با شباب‌الاهلی تکمیل شود.

به گزارش ایلنا،  در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، کاروان تیم فوتبال تراکتور در حال تکمیل شدن است. تمامی بازیکنان خارجی این تیم شب گذشته وارد استانبول شدند تا به سایر اعضای تیم ملحق شوند و همراه با کاروان سرخ‌پوشان راهی جده شوند.

طبق برنامه، تراکتور پس از جمع شدن همه اعضای تیم در ترکیه، با پروازی حدود چهار ساعته به عربستان سفر خواهد کرد؛ جایی که باید در نخستین دیدار آسیایی خود برابر شباب‌الاهلی امارات به میدان برود.

الکس سدلار در خط دفاع، اودیل خامربکوف و تیبور هلیلوویچ در خط میانی و همچنین رجی لوشکیا، دوماگوی دروژدک و تومی اشترکالی در خط حمله از جمله بازیکنان خارجی مهم تراکتور هستند که کادرفنی روی نقش آن‌ها در این مسابقه حساب ویژه‌ای باز کرده است.

تراکتور در نخستین گام خود در این رقابت‌ها باید مقابل شباب‌الاهلی، یکی از تیم‌های قدرتمند امارات، صف‌آرایی کند. این دیدار آزمونی جدی برای نماینده ایران در مسیر ادامه حضور در لیگ نخبگان آسیا خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار