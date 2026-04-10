خیز بلند سه ستاره کشتی آزاد ایران برای فینال آسیا؛ کام تلخ یوسفی و نعمتی در روز نخست
در آغاز پیکارهای پنج وزن اول کشتی آزاد قهرمانی آسیا، سه ملیپوش ایران با عبور از سد رقبای خود به جمع چهار نفر برتر رسیدند، اما شکست یوسفی و حذف زودهنگام نعمتی، روز پرفراز و نشیب تیم ملی را تکمیل کرد.
به گزارش ایلنا، در کوران مسابقات پنج وزن ابتدایی کشتی آزاد قهرمانی آسیا به میزبانی قرقیزستان، میلاد والیزاده در وزن ۵۷، سینا خلیلی در ۷۰ و امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلوگرم با غلبه بر حریفان خود مقتدرانه به نیمهنهایی رسیدند؛ این در حالی است که پیمان نعمتی در ۶۵ کیلوگرم با باخت در همان گام اول از گردونه رقابتها کنار رفت و مهدی یوسفی نیز در وزن ۷۹ کیلوگرم مقابل چهره نامدار جهان و المپیک مغلوب شد.
در دسته ۵۷ کیلوگرم، میلاد والیزاده که در دور اول با قرعه استراحت روبرو شده بود، در دومین مبارزه خود با نمایشی بینقص و نتیجه ۱۰ بر صفر آنکوش هندی را از پیش رو برداشت تا فینالیست شدن را در نبرد با برنده پیکار ژاپن و قزاقستان جستجو کند.
در وزن ۶۵ کیلوگرم، پیمان نعمتی در اولین مصاف خود با حساب ۶ بر ۴ نتیجه را به رستمجان کاخاروف قرقیزستانی واگذار کرد و با توجه به باخت این کشتیگیر در مراحل بعدی، نماینده ایران رسماً از جدول مسابقات حذف شد.
در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی پس از استراحت در مرحله نخست، در دور دوم موفق شد با نتیجه ۱۰ بر ۳ از سد سنجر دوسجانوف، قهرمان قزاقستانی آسیا عبور کرده و به نیمهنهایی برسد. او برای رسیدن به فینال باید با تولگا تومور اوچیر مغولی، دارنده مدالهای نقره و برنز جهان سرشاخ شود.
در وزن ۷۹ کیلوگرم، مهدی یوسفی کار خود را با پیروزی ۶ بر ۵ مقابل فنگ لیو چینی آغاز کرد و راهی یکچهارم نهایی شد. او در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل رازامبک جمالاف، قهرمان المپیک و جهان از ازبکستان تن به شکست داد و حالا باید در انتظار صعود این رقیب قدرتمند به فینال باشد تا شانس خود را برای کسب مدال برنز در گروه بازندهها امتحان کند.
در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم با اقتدار و نتیجه ۱۰ بر صفر شرزاد پایانوف ازبک را مغلوب کرد تا راهی نیمهنهایی شود. آذرپیرا در این مرحله برای رسیدن به دیدار نهایی به مصاف ویکی از کشور هند خواهد رفت.