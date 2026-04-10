به گزارش ایلنا، دوره فعلی ریاست جیانی اینفانتینو که پس از آخرین انتخابات فیفا در مارس ۲۰۲۳ آغاز شده، در سال ۲۰۲۷ به ایستگاه پایانی می‌رسد. طبق قوانین مربوط به محدودیت ۱۲ ساله ریاست، او قاعدتاً نباید مجوزی برای حضور دوباره در انتخابات داشته باشد، اما در سال ۲۰۲۲ کمیته حاکمیتی، حسابرسی و تطبیق فیفا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که چون دوره نخست او سه سال به طول انجامیده، در محاسبات لحاظ نخواهد شد؛ تصمیمی کلیدی که عملاً مسیر ابقای رئیس فعلی فیفا در قدرت را تا سال ۲۰۳۱ هموار می‌کند.

در دوره زمامداری اینفانتینو، تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی مردان از ۳۲ به ۴۸ تیم ارتقا یافت و این الگوی جدید قرار است برای اولین بار در تورنمنت پیش‌رو به میزبانی آمریکای شمالی به مرحله اجرا درآید. علاوه بر این، مقرر شده است که همین فرمت در جام جهانی زنان ۲۰۳۱ نیز پیاده‌سازی شود.

فرآیند تعیین میزبانان جام‌های جهانی آتی نیز در دوران او با چالش‌ها و حواشی فراوانی روبرو بوده است. میزبانی مشترک قاره‌های آفریقا و اروپا برای جام جهانی ۲۰۳۰، به شکلی استراتژیک راه را برای سپردن میزبانی ۲۰۳۴ به عربستان سعودی باز کرد. با تکیه بر قانون چرخش کنفدراسیون‌ها در بدنه فیفا، قاره‌های آمریکای شمالی، آفریقا، اروپا و آمریکای جنوبی از گردونه رقابت کنار رفتند تا تنها آسیا و اقیانوسیه باقی بمانند؛ وضعیتی که در نهایت به معرفی عربستان به عنوان تنها داوطلب نهایی منجر شد.

مقامات فیفا دوران حضور اینفانتینو را فصلی اصلاح‌طلبانه پس از بحران رسوایی‌ها و تجسس‌های اف‌بی‌آی معرفی می‌کنند. او با موفقیت توانسته است تراز مالی فدراسیون‌های عضو را ارتقا دهد؛ موضوعی که وزنه‌ای تعیین‌کننده در انتخابات به شمار می‌رود، چرا که هر یک از ۲۱۱ کشور عضو در مجمع عمومی از حق رأی برخوردارند.

در بازه مالی کنونی (۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶)، سقف دریافتی هر فدراسیون تا ۸ میلیون دلار برآورد شده است، هرچند چگونگی صرف این بودجه با ضوابط خاصی همراه است. کل پرداختی‌ها در این بازه چهار ساله به ۲.۲۵ میلیارد دلار می‌رسد که فیفا وعده داده این رقم در دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ به عدد ۲.۷ میلیارد دلار جهش پیدا کند.

با این وجود، دوران صدارت اینفانتینو از ترکش جنجال‌ها در امان نمانده است. سال گذشته اعضای شورای یوفا در حرکتی اعتراضی به دلیل تأخیر او در ورود به کنگره فیفا، محل جلسه را ترک کردند؛ تأخیری که ریشه در سفر او به همراه دونالد ترامپ به مقاصد عربستان و قطر داشت. همزمان، اتحادیه بازیکنان و لیگ‌های داخلی نیز انتقادات تندی را نسبت به توسعه جام جهانی باشگاه‌ها مطرح کرده‌اند.

کمیته اخلاق فیفا در سال ۲۰۱۷ نیز پرونده‌ای برای بررسی احتمال تضاد منافع او در بهره‌گیری از جت‌های خصوصی برای سفر به روسیه و قطر باز کرد. همچنین در سال ۲۰۱۶ اتهاماتی پیرامون هزینه‌کردهای شخصی وی روی میز قرار گرفت، اما در هیچ‌یک از این موارد، تخلفی از مرزهای اخلاقی به اثبات نرسید.

در ماه دسامبر، نهاد غیرانتفاعی «فیر اسکوئر» با ثبت شکایتی رسمی در کمیته اخلاق فیفا، اینفانتینو را به «نقض سیستماتیک» اصل بی‌طرفی در سیاست متهم ساخت. این شکایت همچنین خواستار کالبدشکافی فرآیند اعطای اولین جایزه صلح فیفا به ترامپ شده است، اما تا این لحظه گزارشی از فرجام این پرونده منتشر نشده است.

در حالی که اینفانتینو از پیش‌بینی درآمد ۱۱ میلیارد دلاری فیفا از جام جهانی آینده سخن به میان می‌آورد، به موازات آن، برچسب‌های قیمتی گزاف بلیت‌های این مسابقات موجی از انتقادها را به دنبال داشته است.

