نبرد فلسفهها در دربی کاتالونیا
وقتی جاهطلبی یامال مقابل تدابیر فلیک قد علم میکند
سرمربی آلمانی بارسلونا با هدف حفظ آمادگی ستارههایش، تصمیم گرفته با استفاده از سیستم چرخشی، حریف همشهری را در نبرد حساس کاتالونیا غافلگیر کند.
به گزارش ایلنا، بارسلونا خود را برای تقابل فردا شنبه با همسایه خود، اسپانیول، در چارچوب هفته سی و یکم لالیگا آماده میکند. آبیاناریها در حالی پا به دربی کاتالونیا میگذارند که حاشیه امنیت مناسبی در جدول دارند، اما ناچارند قوای خود را برای بازگشت احتمالی در لیگ قهرمانان اروپا در سهشنبه پیش رو مدیریت کنند. آنها در حال حاضر با ۷۶ امتیاز صدرنشین لالیگا هستند و اختلافی ۷ امتیازی با رئال مادرید دارند.
همانطور که نشریه «اسپورت» گزارش داده، زمان مناسب برای چرخش در ترکیب فرا رسیده است و هانسی فلیک قصد دارد به بازیکنان ذخیره فرصت خودنمایی بدهد. با این حال، چندین بازیکن فیکس همچنان در ترکیب حضور خواهند داشت؛ چرا که رئال مادرید روز جمعه میزبان خیرونا است و میتواند موقتاً فاصله را به ۴ امتیاز کاهش دهد.
خوان گارسیا آماده حضور در دربی روز یکشنبه است؛ نبردی که انتظار میرود تنش کمتری نسبت به بازی رفت در زمین اسپانیول داشته باشد و او برای بازی کردن اشتیاق زیادی دارد.
همچنین انتظار میرود پائو کوبارسی، مدافع تیم، پس از گذراندن دوران محرومیت ناشی از کارت قرمز چهارشنبه گذشته، در ترکیب اصلی قرار بگیرد.
وضعیت لامین یامال یک مورد خاص است؛ او با بازی کردن مداوم شکوفا میشود و مسابقات بزرگی مثل دربی، بهترین عملکرد را از او بیرون میکشد. در نتیجه، دیدن او در جمع ۱۱ نفر اصلی جای تعجب نخواهد بود، هرچند که فرصت دادن به رونی بارجی برای چند دقیقه نیز تصمیمی منطقی به نظر میرسد.
عمق ترکیب تیم کلیدی خواهد بود و چندین بازیکن برای به دست آوردن فرصت آماده هستند. آلخاندرو بالده میتواند اولین بازی خود را پس از بهبودی از مصدومیت عضلانی آغاز کند؛ او در لالیگا مقابل اتلتیکو مادرید تنها ۴ دقیقه بازی کرد و روز چهارشنبه نیز اصلاً به میدان نرفت.
هانس فلیک ممکن است این تغییر را غیرمنتظره بداند، اما ژائو کانسلو و جرارد مارتینز به استراحت نیاز دارند. در خط دفاعی، رونالد آرائوخو کاپیتان تیم آماده شروع بازی است، هرچند ممکن است فلیک او را برای بازی اروپایی حفظ کرده و به جای کوبارسی، فضا را برای حضور اریک گارسیا به عنوان بازیکن پوششی باز کند.
در خط میانی، جایی که بیشترین تغییرات در آن پیشبینی میشود، غیبت پدری قطعی است؛ او روز چهارشنبه به دلیل ضربات جزئی، بین دو نیمه تعویض شد. فرانکی دییونگ آماده بازگشت است، اما بازی را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد و احتمالا تنها پس از استراحت بین دو نیمه و به عنوان بخشی از برنامه آمادهسازی برای دیدار لیگ قهرمانان وارد زمین میشود.
این موضوع باعث میشود گاوی که ۴۵ دقیقه مقابل اتلتیکو مادرید بازی کرد، محتملترین گزینه برای فیکس شدن باشد که اولین حضور او در ترکیب اصلی پس از بهبودی از مصدومیت را رقم میزند. حضور مارک کاسادو که در این فصل فرصت کمی برای بازی داشته، همچنان یک احتمال است.
در خط حمله، صرفنظر از وضعیت بارجی، فرمین لوپز میتواند به عنوان بازیساز یا در بال چپ بازی را شروع کند، چرا که او آمادهتر از دنی اولمو به نظر میرسد. فران تورس نیز به عنوان مهاجم نوک وارد زمین خواهد شد تا برای اثبات تواناییهای خود تلاش کند.