مربی سابق استقلال: شرایط برگزاری ادامه لیگ فراهم نیست

به گزارش ایلنا، رقابت‌های لیگ برتر در شرایطی به هفته بیست‌ و سوم خود رسیده بود که شعله‌ور شدن آتش جنگ، چرخ مسابقات را از حرکت بازداشت.

در آخرین پیکار برگزار شده، استقلال موفق شد از سد فجر عبور کند و با تکیه بر همین برتری، جایگاه نخست جدول رده‌بندی را از آن خود کرد. اکنون که زمزمه‌هایی مبنی بر برگزاری دوباره بازی‌ها به گوش می‌رسد، طیف گسترده‌ای از اهالی فوتبال و به‌ویژه استقلالی‌ها، مخالفت صریح خود را با این تصمیم ابراز کرده‌اند.

آن‌ها با پافشاری بر موضع خود تاکید دارند که آخرین به‌روزرسانی جدول مسابقات باید به عنوان ملاک نهایی برای رده‌بندی این فصل در نظر گرفته شود.

علی چینی مربی اسبق استقلال در این باره می‌گوید:«اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد و معلوم نیست این شرایط دقیقا چه زمانی به پایان برسد بهترین تصمیم است که برای حفظ سلامت بازیکنان از انجام ادامه بازی‌ها صرف نظر شود. اگر بازی‌ها ولو به صورت مجتمع برگزار شود قطعا شاهد مصدومیت های زیادی خواهیم بود. چنین چیزی به ضرر تیم ملی کشورمان است.»

او در مورد پیشنهاد خود به فدراسیون و سازمان لیگ گفت:«سال 76 پرسپولیسی‌ها بعد از چند هفته از مسابقات لیگ کناره گیری کردند و علتش را هم اینطور عنوان کردند که گفتند چند بازیکن ملی پوش داریم و نمی‌خواهیم آنها مصدوم شوند بنابر این از مسابقات کنار می‌کشیم. این هم بماند که حذف نشدند و سال بعدش دوباره در لیگ شرکت کردند. ضمن اینکه آن ماجرا را به پرسپولیسی‌ها یادآوری کرده باشم، پیشنهادم این است که با توجه به شرایط فعلی و در نظر گرفتن احتمال بالای مصدومیت بازیکنان و همچنین در اولویت قرار داشتن تیم ملی، بهتر است استقلال و تراکتور را برای لیگ نخبگان و سپاهان را برای لیگ قهرمانان معرفی کنند.»

چینی در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد:«نیازی نیست ادامه لیگ برگزار شود، پس تیمی هم سقوط نخواهد کرد. اگر این اتفاق بیفتد امیر قلعه نویی دو ماه کامل وقت کافی دارد تا تیمش را در اختیار داشته باشد. این فرصت فراهم می‌شود تا نفرات دیگر هم به اردوی تیم ملی دعوت شوند تا در نهایت تیمی منسجم راهی جام جهانی شود.»

پیشکسوت استقلال همچنین گفت:«برگزاری لیگ به صورت متمرکز در این فرصت کوتاه به لحاظ علمی و عملی امکان پذیر نیست. از مسئولان فدراسیون می‌خواهم هوشمندانه ترین تصمیم را بگیرند. جمع کردن 16 تیم در یک شهر و استان مشکلات زیادی دارد. حتی اگر برگزاری تورنمنتی باشد خب شش تیم بالای جدول و شش تیم پایین جدول باید با هم بازی کنند، فقط چهار تیم اضافی هستند؟ واقعا چنین چیزی خنده دار است. پس در هر حال بهتر است لیگ از سر گرفته نشود. اگر لیگ انجام شود قطعا بالای 70 درصد مصدوم خواهیم داد.»

او در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت:«فدراسیون و سازمان لیگ تصمیم گیرنده نهایی هستند ولی اگر مصدومیتی برای بازیکنان پیش آمد و تیم ملی با کمبود بازیکن مواجه شد، حتما پاسخگو باشند. باز هم تکرار میکنم که وقت کم است و فرصت کافی برای بدنسازی در اختیار تیم‌ها نیست.»

