به گزارش ایلنا، نتفلیکس به طور رسمی تایید کرد که امیلیانو مارتینز، سنگربان تیم ملی آرژانتین، سوژه اصلی یک انیمیشن سینمایی تحت عنوان «دیبو مارتینز: پسری که زمان را متوقف می‌کند» خواهد بود.

این خبر در جریان مراسم معرفی تولیدات سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ و هم‌زمان با گشایش دفاتر جدید این پلتفرم در آرژانتین در تاریخ ۷ آوریل اعلام شد. اگرچه هنوز زمان دقیق پخش این اثر مشخص نشده، اما پیش‌بینی می‌شود که اواخر سال جاری میلادی روی آنتن برود.

این پروژه به کارگردانی گوستاوو کووا و نویسندگی هرنان کاشیاری، مسیر زندگی مارتینز را از دوران کودکی در ماردل پلاتا تا تبدیل شدن به مهره‌ای کلیدی در تیم ملی آرژانتین و باشگاه استون ویلا به تصویر می‌کشد. نتفلیکس هنگام معرفی این پروژه، جزئیاتی از نگاه خلاقانه و نحوه روایت داستان این دروازه‌بان منتشر کرد.

این کمپانی در بیانیه‌ای رسمی که در فضای مجازی منتشر شد، اعلام کرد: «این خبر به اندازه مهار توپی که بوی گل می‌دهد هیجان‌انگیز است. دیبو مارتینز: پسری که زمان را نجات می‌دهد، به نویسندگی هرنان کاشیاری، تصویرگری لینیِرز و کارگردانی گوستاوو کووا، فیلمی است که مصاحبه‌های دیده‌نشده را با پویانمایی ترکیب می‌کند تا داستان پسری را بگوید که رویای دروازه‌بان شدن را در سر داشت و در نهایت به یکی از بزرگ‌ترین قهرمانان تیم ملی آرژانتین تبدیل شد.به زودی در نتفلیکس.»

این فیلم از کانسپتی بهره می‌برد که در آن یک پسربچه متوجه می‌شود توانایی متوقف کردن زمان را دارد؛ موضوعی که نمادی از خونسردی و قدرت ذهنی مارتینز در لحظات پرفشار ضربات پنالتی است. در این اثر، طرح‌های ریکاردو سیری، کاریکاتوریست مشهور آرژانتینی ملقب به لینیِرز، با تصاویر آرشیوی و گفتگو با دوستان، خانواده و هم‌تیمی‌های او ترکیب شده است. همچنین سرجیو فرارو و آلخاندرو گرکو به عنوان تهیه‌کنندگان اجرایی و آندرس امیلیو در نقش شورانر در این پروژه که توسط شرکت پگسا تولید می‌شود، حضور دارند.

درخشش بین‌المللی مارتینز از سال ۲۰۲۱ آغاز شد و او از آن زمان نقشی حیاتی در موفقیت‌های بزرگ آلبی‌سلسته از جمله کوپا آمه‌ریکا ۲۰۲۱، فینالیسیما ۲۰۲۲، جام جهانی ۲۰۲۲ و کوپا آمه‌ریکا ۲۰۲۴ ایفا کرده است.

در حالی که اشتیاق برای تماشای این فیلم افزایش یافته، مارتینز همچنان بر دوران حرفه‌ای خود در ویلا پارک متمرکز است. این دروازه‌بان که همچنان ستاره‌ای کلیدی برای باشگاه و کشورش محسوب می‌شود، اخیراً به تیمش کمک کرد تا در دور رفت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ اروپا، با نتیجه ۳ بر ۱ از سد بولونیا بگذرد. در حال حاضر ویلایی‌ها با اختلاف یک امتیاز نسبت به منچستریونایتد رده سومی، در جایگاه چهارم جدول لیگ برتر انگلیس تکیه زده‌اند.

