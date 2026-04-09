استارت تراکتور با ربیعی برای نبرد آسیایی
نخستین تمرین تراکتور در سال ۱۴۰۵ زیر نظر محمد ربیعی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، تمرینات تیم فوتبال تراکتور امروز حوالی ساعت ۱۶ در ورزشگاه بنیاندیزل آغاز شد. محمد ربیعی، سرمربی جدید این تیم که بهتازگی جانشین دراگان اسکوچیچ شده، به همراه دستیارانش هدایت نخستین تمرین سرخپوشان تبریزی در سال ۱۴۰۵ را برعهده داشت.
تراکتور که سهشنبه هفته آینده باید در دیداری آسیایی برابر شباب الاهلی قرار بگیرد و برای این مسابقه راهی جده خواهد شد، در این جلسه تمرینی چند غایب داشت. بازیکنان خارجی تیم به دلیل بسته بودن حریم هوایی ایران نتوانستند خود را به تمرین برسانند.
همچنین امیرحسین حسینزاده، شجاع خلیلزاده و ادیب زارعی نیز در تمرین امروز حضور نداشتند. گفته میشود ادیب زارعی طی روزهای آینده به جمع سرخپوشان اضافه میشود و حسینزاده و شجاع خلیلزاده نیز قرار است در استانبول به تیم ملحق شوند.
باشگاه تراکتور در تلاش است شرایط حضور بازیکنان خارجی در دیدار مقابل شباب الاهلی را فراهم کند، هرچند هنوز مشخص نیست این بازیکنان با درخواست باشگاه موافقت خواهند کرد یا خیر. همچنین برنامهریزی شده کاروان تراکتور در نخستین فرصت به استانبول سفر کند و از آنجا راهی جده شود؛ سفری که تا ترکیه به صورت زمینی انجام خواهد شد.
با توجه به پیشرو بودن مسابقات آسیایی، تراکتور یکی از نخستین تیمهای ایرانی است که پس از دوره آتشبس تمرینات خود را از سر گرفته است.