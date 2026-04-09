منصوریان: پیروزی برابر نجف نتیجه مدیریت درست بازی بود

به گزارش ایلنا، تیم الطلبه در ادامه رقابت‌های لیگ عراق با هدایت علیرضا منصوریان موفق شد در دیداری حساس برابر نجف به پیروزی برسد. سرمربی ایرانی این تیم پس از بازی در نشست خبری گفت: «بعد از اینکه نجف کنترل بازی را در دست گرفت و به گل رسید، توانستیم با حفظ تمرکز شرایط را مدیریت کنیم، بازی را به تساوی بکشانیم و سپس پیش بیفتیم.» او افزود: «در نیمه دوم یک پنالتی به سود ما گرفته شد و اگر گل سوم را هم می‌زدیم، می‌توانستیم با اختلاف بیشتری پیروز شویم.»

منصوریان ادامه داد: «به کارم در الطلبه ادامه می‌دهم؛ این تیم یکی از چهار قطب مهم فوتبال عراق است و هر مربی آرزو دارد در چنین باشگاهی فعالیت کند.» وی ضمن ابراز رضایت از روند تیمش، تأکید کرد که بازیکنان باید همچنان برای بهبود عملکرد تلاش کنند.

میلاد بدرقه، مدافع ایرانی الطلبه نیز درباره این مسابقه گفت: «بازی سختی بود و در دقایق ابتدایی تمرکز لازم را نداشتیم، اما با اجرای دقیق دستورات مربی توانستیم بازگردیم و دو گل بزنیم.» او در پایان از هواداران عذرخواهی کرد و اظهار داشت: «عملکرد ما در این دیدار مانند هفته‌های گذشته نبود، اما خوشحالیم که توانستیم نتیجه مطلوبی بگیریم.»

پیروزی در برابر نجف باعث شد الطلبه به روند مثبت خود در جدول لیگ عراق ادامه دهد.

