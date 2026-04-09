ال‌چولو از لحظه‌ای که در سال ۲۰۱۱ هدایت سرخ‌پوشان را بر عهده گرفت، موفق نشده بود طعم لذیذ موفقیت را در استادیوم بارسا تجربه کند. با غلبه اتلتیکو بر آبی‌اناری‌ها در مسابقه رفت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان، چولو نخستین برد خود را در زمین کاتالان‌ها جشن گرفت.

فراتر از پانزده سال از آغاز دوران حضور این مربی آرژانتینی روی نیمکت اتلتیکو سپری می‌شود و در تمام این مدت، تیم مادریدی در کسب پیروزی در خانه بارسلونا ناکام بود.

چولو فشار طاقت‌فرسایی را روی شانه‌های خود حس می‌کرد. او پیش از این با سرخ‌پوشان به دو فینال لیگ قهرمانان، دو جام قهرمانی لیگ، یک نشان حذفی و یک سوپرجام اسپانیا دست یافته بود، اما چیزی که به طور قطعی از او گرفته شده بود، خروج فاتحانه از نوکمپ بود. ۲۵ بازی طول کشید تا سیمئونه اتلتیکو مادرید را به کامیابی در خاک کاتالان‌ها برساند؛ به همین علت، او این شب را هرگز فراموش نخواهد کرد، به خصوص با توجه به بستری که این واقعه در آن رخ داد: لیگ قهرمانان اروپا.

این برد یک طلسم بسیار طولانی را باطل کرد، چرا که آخرین موفقیت ثبت شده آن‌ها در تمامی مسابقات به تاریخ ۵ فوریه ۲۰۰۶ مربوط می‌شد؛ دورانی که با دو گل فرناندو تورس و گل دیگری از ماکسی رودریگز آرژانتینی، سرخ‌پوشان برنده از میدان خارج شدند.

شایان ذکر است که همین دو سال پیش، اتلتیکو مادرید در نقش میهمان در برابر بارسلونا با نتیجه ۱-۲ به برتری رسید، اما آن تقابل در ورزشگاه المپیک لوئیس کومپانیس برپا شده بود، در حالی که استادیوم نوکمپ مراحل نوسازی را پشت سر می‌گذاشت.

انتهای پیام/