حضور نمایندگان استقلال در مراسم چهلم دانش‌آموزان شهید میناب

وریـا غفوری به همراه جمعی از مسئولان باشگاه استقلال در مراسم چهلم دانش‌آموزان شهید میناب شرکت کردند و با خانواده‌های آنان ابراز همدردی کردند.

به گزارش ایلنا،  صبح امروز وریا غفوری، کاپیتان و مربی سابق استقلال، به همراه پژمان ماندگاری مدیر رسانه‌ای باشگاه و مهدی نوروزخانی مدیر حراست و افسر امنیتی استقلال، به نمایندگی از این باشگاه در مراسم چهلم دانش‌آموزان شهید میناب حضور یافتند.

نمایندگان باشگاه استقلال در این مراسم با خانواده‌های شهدای میناب دیدار و گفت‌وگو کردند و ضمن ابراز همدردی با آنان، از خداوند متعال برای این خانواده‌ها صبر و آرامش مسئلت کردند. همچنین در این دیدار، آمادگی باشگاه استقلال برای هرگونه حمایت از مردم این شهر و خانواده‌های شهدا اعلام شد.

 

