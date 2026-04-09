به گزارش ایلنا، صبح امروز وریا غفوری، کاپیتان و مربی سابق استقلال، به همراه پژمان ماندگاری مدیر رسانه‌ای باشگاه و مهدی نوروزخانی مدیر حراست و افسر امنیتی استقلال، به نمایندگی از این باشگاه در مراسم چهلم دانش‌آموزان شهید میناب حضور یافتند.

نمایندگان باشگاه استقلال در این مراسم با خانواده‌های شهدای میناب دیدار و گفت‌وگو کردند و ضمن ابراز همدردی با آنان، از خداوند متعال برای این خانواده‌ها صبر و آرامش مسئلت کردند. همچنین در این دیدار، آمادگی باشگاه استقلال برای هرگونه حمایت از مردم این شهر و خانواده‌های شهدا اعلام شد.

انتهای پیام/