اختصاصی: سپیدرود ۲ منتخب لیگ برتر گیلان ۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، با توجه به تعطیلی لیگ، بازیکنان در گروه‌هایی در مناطق مختلف کشور که شرایط انجام بازی را دارد، تمرینات و مسابقات دوستانه خود را دنبال می‌کنند، منتخب گیلانی‌های لیگ برتر با حضور نفراتی همچون فرزین گروسیان، هومن ربیع‌زاده، شروین بزرگ، سهیل فداکار، میعاد یزدانی، محمد آبشک، میثم تهی‌‌دست، سینا شاه‌عباسی، محمدرضا مهدی‌زاده، جواد آقایی‌پور، آرمان رمضانی و … از جمله نفراتی هستند که طی روزهای اخیر دیدارهای تدارکاتی و دوستانه‌ای را برای آماده‌سازی پشت سر گذاشتند. در یکی از این دیدارها جمعی از این نفرات به مصاف سپیدرود رشت تیم باسابقه و ریشه‌دار این استان رفتند که در نهایت با تساوی ۲-۲ دو تیم همراه شد و هر دو گل این تیم روی پنالتی‌هایی که سهیل فداکار گرفت، توسط محمد آبشک به ثمر رسید.

