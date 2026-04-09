به گزارش ایلنا، ورزش گاهی سخت‌ترین شرایط خود را برای افرادی رقم می‌زند که بیشترین تلاش را برای رسیدن به موفقیت انجام داده‌اند. مشاهده لامین یامال در لحظات پایانی تقابل دشوار دیشب برابر اتلتیکومادرید، دقیقا نشان‌دهنده همین سختی بود.

بعد از اتمام مسابقه، در شرایطی که اعضای تیم اتلتیکو مشغول پایکوبی برای برد باارزش ۲-۰ در مرکز کاتالونیا بودند، نگاه دوربین‌ها بر یک صحنه متمرکز شد: اعجوبه ۱۸ ساله بارسا، درمانده و مستاصل، روی چمن‌های نوکمپ زانو زد و به یک جای نامشخص خیره شد. این صحنه، عصاره تمام غمی بود که طرفداران بارسا در یک شب تلخ قاره‌ای حس کردند.

عملکرد یامال در این مسابقه، در واقع بسیار خوب بود. در شبی که بخش هجومی بارسا برای عبور از لایه‌های دفاعی رسوخ‌ناپذیر تیم دیگو سیمئونه به بن‌بست رسیده بود، لامین تنها منبع امید هواداران نوکمپ به حساب می‌آمد. او با حرکات غیرقابل پیش‌بینی خود بارها سازمان دفاعی مادریدی‌ها را آشفته کرد و با ایجاد سه موقعیت حتمی گلزنی، سعی کرد سرنوشت رقابت را تغییر دهد.

اما گویا توپ تمایلی نداشت با او و بارسا همراهی کند. هر اندازه یامال دریبل زد و موقعیت ایجاد کرد، به همان میزان بدشانسی و بی‌دقتی دیگر مهره‌های تهاجمی، نقشه‌های او را نقش بر آب کرد. اتلتیکومادرید ثابت کرد که همچنان فرمانروای بی‌رقیب مسابقات حذفی است. آن‌ها با یک نقشه دفاعی هماهنگ و بهره‌گیری حداکثری از ضدحملات، آسیب‌های جدی به بدنه بارسا وارد نمودند. در حالی که کاتالان‌ها در پارامتر مالکیت توپ برتری کامل داشتند، شاگردان سیمئونه با دو ضربه دقیق، نوکمپ را در سکوت غرق کردند.

برای یامال که در تمام مدت فصل به عنوان ناجی بارسا ظاهر شده بود، قبول این واقعیت که توانایی‌های فردی او هم نتوانست جلوی شکست تیم را بگیرد، بسیار سنگین و شکننده بود. تصاویر ثبت شده توسط دوربین‌های کنار زمین، یامال را در شرایطی نشان می‌دهد که گویا تمام قدرت بدنی‌اش را در میدان مسابقه جا گذاشته است.

او که اکنون به نماد دوران جدید بارسلونا تبدیل شده، فشار زیاد انتظارات یک باشگاه را روی کتف‌های خود احساس می‌کند. گریه‌های مخفیانه و زانو زدن او در لحظه پایانی بازی، نشان‌دهنده غیرت زیاد این بازیکن به لباس بلوگرانا است؛ بازیکنی که حالا دیگر فقط یک پدیده نیست، بلکه رکنی اساسی در تیم هانسی فلیک به حساب می‌آید.

با این ناکامی، بارسلونا باید برای رقابت برگشت در متروپولیتانو، به فکر یک معجزه یا به اصطلاح اسپانیایی‌ها، یک «رمونتادا» باشد. تلافی دو گل در مقابل تیمی که هنر دفاع کردن را بهتر از هر مجموعه دیگری در جهان بلد است، نزدیک به غیرممکن جلوه می‌کند.

با این وجود، فلیک و دوست‌داران بارسا چشم‌انتظار هستند که یامال بعد از این فروپاشی روحی، دوباره بلند شود. او پیش از عزیمت به مادرید، باید در دربی کاتالونیا مقابل اسپانیول بازی کند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند مجالی برای بازپس‌گیری اعتماد به نفس این مهره جوان باشد.

جهان فوتبال در روزهای آتی تا هفته بعد به این جوان ۱۸ ساله چشم می‌دوزد. آیا یامال می‌تواند در دیدار برگشت، غم درونی‌اش را به معجزه‌ای تبدیل کند که سد مادریدی‌ها را ویران نماید؟ فوتبال همواره فرصتی برای جبران فراهم می‌کند، حتی اگر این مجال در میان دیوارهای محکم دفاعی سیمئونه مخفی شده باشد.

تصویر زانو زدن لامین یامال در نوکمپ، شاید غم‌انگیزترین قاب فصل بارسا باشد، اما همین صحنه می‌تواند بنزین موتور محرک او برای رقم زدن یک شب ماندگار در مادرید گردد.

