پیام معنادار مالک تراکتور درباره آتشبس
محمدرضا زنوزی مطلق با انتشار بیانیهای، برقراری صلح را گامی کلیدی برای ایجاد آیندهای درخشان و باثبات در کشور توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، با اتمام جنگ تحمیلی و استقرار آتشبس، شخصیتهای گوناگون جامعه به این اتفاق واکنشهای متفاوتی ابراز کردند. در همین راستا، محمدرضا زنوزی مطلق، مالک تراکتور، در بیانیهای ضمن قدردانی از ایستادگی و همبستگی ملی، «این مقطع را آغازی برای ورود به مرحلهای تازه از پیشرفت و سازندگی قلمداد کرد.»
متن بیانیه محمدرضا زنوزی مطلق به شرح زیر است:
به نام خدا
هممیهنان شریف، شجاع و سرافراز ایران
چهل شبانهروز حضور پیوسته و خستگیناپذیر شما و نیز مجاهدت بینظیر و شجاعت و از جان گذشتگی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی برگ زرین دیگری بر تاریخ پر افتخار این سرزمین افزود.
نیروهای مسلح ما نشان دادند که به پشتگرمی ملت ایران، قادر به نقشآفرین در مسیر تمدنسازی بوده و در مواجهه با چالشها، با اقتدار به پیروزی دست یابند. اینکه امروز و پس از این پیروزی، ما در باشگاه قدرتهای برتر جهان قرار گرفتهایم محصول رشادتها، ایثارگریها و جانفشانیهای همین نیروهای مسلح است.
در نخستین روز پس از برقراری آتشبس، که طلیعه پیروزی دیگری در تداوم حماسهآفرینیهای ملت ایران است، اینجانب به نوبه خود به عنوان سرباز کوچک شما با ادای احترام به عظمت روح شهدا، جانبازان و مدافعان دین و میهن، در برابر اراده سترگ ملت ایران سر تعظیم فرود میآورم و در ستایش از ایستادگی، رشادت و ایثارگریهای مثالزدنی شما در برابر تجاوز و جنایت دشمنان این مرز و بوم جبهه جبین بر آستان قدس الهی میستایم.
آنچه در این مقطع حساس رقم خورد، بار دیگر نشان داد که ملت ایران، ملتی هوشیار، متحد و ریشهدار است که در برابر هرگونه تهدید، با صلابت و عزت از استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع میکند. این مقاومت، نهتنها یک پاسخ نظامی، بلکه جلوهای از بلوغ ملی، ایمان قلبی، انسجام اجتماعی و باور عمیق به عزت و کرامت این سرزمین بود.
ایران، با اتکای به قدمت تاریخی بیش از هشت هزار سال خود، همواره نماد خرد، فرهنگ، ایستادگی و آفرینش در تاریخ بشریت بوده است؛ و مردم ایران در این آزمون تاریخی نشان دادند که قدرت تمدنی ۲۵۰۰ ساله خود را بازآفرینی کرده و با صلابت به نمایش گذاشتند. این پیروزی تحسین جهانیان را برانگیخته و امروز همگان ناگزیر به احترام به جایگاه برجسته این ملت در معادلات منطقهای و بینالمللی شدهاند.
سرزمین عزیز ایران در این جنگ متحمل خسارتهایی شد، اما دستاوردهای سختافزاری و نرمافزاری آن تا این لحظه بهمراتب فراتر از خسارتها بوده است؛ از جمله میتوان به تسلط و اعمال حق حاکمیت بر تنگه هرمز و مزایای ژئوپلیتیکی و اقتصادی و عواید ناشی از آن اشاره کرد.
آتشبس امروز، صرفاً پایان یک رویارویی نیست، بلکه آغاز مرحلهای جدید و تعیینکننده برای آینده کشور است؛ مرحلهای که در آن، مسئولیت ما فراتر از مقاومت، به «ساختن» و «پیشرفت» گره میخورد.
اکنون وظیفه ملی ما آن است که این پیروزی و ایستادگی را به دستاوردهای پایدار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل کنیم؛ دستاوردهایی که زمینهساز توسعه، سازندگی و آبادانی ایران عزیز باشد.
بیتردید، امروز مجاهدت در مسیر ساختن ایران، در کنار تقویت بنیه های دفاعی و نظامی، ارتقای زیرساختها، تقویت اقتصاد، افزایش سرمایه اجتماعی و حرکت به سوی توسعه پایدار، به همان اندازه ارزشمند و ضروری است که دیروز ایستادگی در برابر تجاوز دشمن بود.
همان درایت، تدبیر و رهبری حکیمانهای که به تحقق پیروزیهای نظامی انجامید، انشاءالله در عرصه مذاکره نیز با اتکا به عقلانیت، انسجام ملی و تجربههای بهدستآمده، زمینهساز موفقیتهای پایدار و دستیابی به دستاوردهای بزرگ در حوزه دیپلماسی و تأمین منافع ملی خواهد شد.
این مسیر، نیازمند همدلی، مسئولیتپذیری و مشارکت همه آحاد ملت است. تردید ندارم آحاد ملت ایران، با اتحاد و انسجام و با تکیه بر سرمایه عظیم انسانی و تاریخی خود، میتوانند از این مقطع، پلی برای جهشی بزرگ به سوی آیندهای روشنتر بسازند.
انشاءالله با اتکال به خداوند متعال و با همت ملت بزرگ ایران، این راه را با قدرت ادامه خواهیم داد.
تاریخ ثابت کرده است که ایرانِ متمدن، برای همیشه سرافراز و پایدار خواهد ماند
سرباز وطن، جان نثار ملت ایران
محمدرضا زنوزی مطلق