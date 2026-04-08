اعلام ترکیب بارسلونا و اتلتیکو مادرید
انتظارها به پایان رسید و با انتشار ترکیب رسمی دو تیم بارسلونا و اتلتیکومادرید، مشخص شد که هر دو سرمربی برای نبرد امشب در نوکمپ نقشههای ویژهای در سر دارند.
به گزارش ایلنا، هانسی فلیک امشب در بازی رفت یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا بارسلونا را با آرایش ۱-۳-۲-۴ راهی میدان میکند. حضور خوآن گارسیا در چارچوب دروازه نشان از اعتماد کامل کادر فنی به این سنگربان دارد. در خط دفاعی، پائو کوبارسی جوان در کنار اریک گارسیا قلب دفاع را تشکیل میدهند تا با تکیه بر قدرت بازیسازی خود، طراحی حملات را از عقب زمین آغاز کنند. ژول کنده و جرارد مارتین در دو سمت خط دفاعی وظیفه مهار بالهای سرعتی حریف را بر عهده دارند.
اما نکته جالب توجه، حضور همزمان پدری و مارکوس رشفورد در خط میانی و هجومی است؛ رشفورد که به نظر میرسد جای خالی رافینیا را پر کرده، امشب فرصتی طلایی دارد تا در کنار لامین یامال و دنی اولمو، مثلث مخربی را پشت سر روبرت لواندوفسکی تشکیل دهد.
در سوی مقابل، دیگو سیمئونه اتلتیکومادرید را با سیستم کلاسیک ۲-۴-۴ به زمین فرستاده است. خوان موسو وظیفه حراست از دروازه روخیبلانکوس را بر عهده دارد. در خط دفاعی، حضور رابین لو نورمان و هنکو در مرکز، سد محکمی را مقابل لواندوفسکی ایجاد خواهد کرد. مولینا و روگری نیز در جناحین دفاعی قرار گرفتهاند.
میانه میدان اتلتیکو با حضور کوکه به عنوان رهبر ارکستر و مارکوس یورنته، جنگندگی بالایی خواهد داشت. اما سورپرایز اصلی سیمئونه در خط حمله است؛ جایی که خولیان آلوارز و آنتوان گریزمان در کنار آدمولا لوکمن و سیمئونه (پسر) حضور دارند. به نظر میرسد سیمئونه قصد دارد با استفاده از سرعت لوکمن در ضدحملات، زهر خود را به خط دفاعی بارسا بریزد.
نبرد امشب بیش از هر چیز جدال بر سر مالکیت توپ و استفاده از فضاهای پشت مدافعان است. بارسلونا با تکیه بر نبوغ پدری و اولمو سعی در دیکته کردن بازی دارد و در مقابل، اتلتیکو با فشردگی در میانه میدان و تکیه بر نبوغ گریزمان، منتظر کوچکترین اشتباه از سوی میزبان است. حضور لامین یامال که زیر ذرهبین داور و بازیکنان حریف قرار دارد، میتواند کلید قفل دروازه موسو باشد، به شرط آنکه در تله خطاهای تاکتیکی سیمئونه گرفتار نشود. همه چیز مهیای یک نبرد حماسی در لیگ قهرمانان است و کوچکترین جزئیات، سرنوشت صعود را رقم خواهد زد.
ترکیب بارسلونا:
خوآن گارسیا، ژول کنده، پائو کوبارسی، اریک گارسیا، جرارد مارتین، پدری، دنی اولمو، کانسلو، لامین یامال، رشفورد و لواندوفسکی
ترکیب اتلتیکو مادرید:
خوان موسو، مولینا، لو نورمان، هنکو، روگری، کوکه، مارکوس یورنته، لوکمن، سیمئونه، گریزمان و خولیان آلوارز