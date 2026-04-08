پیروزی ارزشمند الشحانیه منتظری مقابل الشمال

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته بیست‌ویکم لیگ ستارگان قطر، تیم الشحانیه با هدایت پژمان منتظری از ساعت ۱۹ امشب به وقت ایران در ورزشگاه جاسم بن حمد به مصاف الشمال رفت و موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی برسد.

الشحانیه که برای زنده نگه داشتن امیدهای بقا به امتیاز این دیدار نیاز داشت، خیلی زود و در دقیقه ۱۴ روی اشتباه خط دفاعی الشمال و با شوت زمینی فرانچسکو آنتونوچی، هافبک بلژیکی خود به گل نخست رسید.

در نیمه دوم نیز با وجود حملات الشمال، این تیم نتوانست دروازه الشحانیه را باز کند و در دقیقه ۷۶ معاذ الودیه با نفوذ از سمت چپ زمین پاس در عرضی ارسال کرد که پله فان آمرسفورت، مهاجم هلندی الشحانیه آن را به گل دوم تبدیل کرد.

در نهایت شاگردان منتظری با حفظ این برتری ۲ بر صفر، پیروزی مهمی به دست آوردند و با ۲۰ امتیاز تا رده یازدهم جدول صعود کردند. در سوی دیگر، الشمال با حضور امید ابراهیمی که در دقیقه ۷۱ تعویض شد، با این شکست ۳۷ امتیازی باقی ماند و از صدر جدول فاصله گرفت.

