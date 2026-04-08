خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاسخ قاطع رئیس اتلتیکو به بارسلونا

کد خبر : 1771126
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس باشگاه اتلتیکومادرید در آستانه دیدار با بارسلونا، به شایعات پیرامون آینده خولیان آلوارس واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، انریکه سرزو، رئیس باشگاه اتلتیکومادرید، پیش از برگزاری ضیافت رسمی میان مدیران این باشگاه و بارسلونا، در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره برخی موضوعات روز این تیم توضیحاتی ارائه کرد.

وی در بخشی از صحبت‌های خود به صحنه جنجالی خطا روی آلمادا اشاره کرد و گفت:«اینکه می‌گویند VAR اشتباه کرده قابل قبول است، اما سؤال اینجاست که چه کسی خسارت این اشتباه را جبران می‌کند؟»

سرزو همچنین در واکنش به آینده آنتوان گریزمان اعلام کرد که برخلاف دیدگاه دیه‌گو سیمئونه، در زمان پایان همکاری این بازیکن، شخصاً با او خداحافظی خواهد کرد.

با این حال، مهم‌ترین بخش صحبت‌های رئیس اتلتیکو به شایعات پیرامون آینده خولیان آلوارز اختصاص داشت؛ مهاجمی که نامش طی روزهای اخیر به‌ویژه در رسانه‌های نزدیک به بارسلونا مطرح شده است. سرزو در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال انتقال این بازیکن به بارسلونا وجود دارد، با لحنی کنایه‌آمیز گفت: «آیا می‌توانید تضمین کنید تا پایان سال زنده بمانید؟ وقتی بازیکنی قرارداد بلندمدت با یک باشگاه دارد، چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟ در سه کلمه می‌گویم؛ خولیان قرارداد دارد.»

وی در پایان با اشاره به دیدار پیش‌روی تیمش، ابراز امیدواری کرد که اتلتیکو بتواند عملکرد مطلوبی ارائه دهد و تأکید کرد: «این یک مسیر طولانی است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار